https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025708983.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:52:00+03:00

2025-06-27T07:52:00+03:00

2025-06-27T07:59:00+03:00

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщили в Росавиации."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025705759.html

самара

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2025

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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)