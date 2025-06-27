https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025708983.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.06.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:52:00+03:00
2025-06-27T07:52:00+03:00
2025-06-27T07:59:00+03:00
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщили в Росавиации."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250627/ogranicheniya-2025705759.html
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на полеты