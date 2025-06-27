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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/obstrel-2025808009.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:34:00+03:00
2025-06-27T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
украина
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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происшествия, иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки ранен при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван ПриходькоГорловкаУкраинаДонецкСтирол
 
 
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