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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:34:00+03:00

2025-06-27T13:34:00+03:00

2025-06-27T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

горловка

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

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происшествия, иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол