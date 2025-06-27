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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:34:00+03:00
2025-06-27T13:34:00+03:00
2025-06-27T13:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на Гольмовском повороте ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки ранен при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ