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Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ - РИА Новости, 27.06.2025
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15:15 27.06.2025 (обновлено: 16:07 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/oae-2025841102.html
Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ
Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ - РИА Новости, 27.06.2025
Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:15:00+03:00
2025-06-27T16:07:00+03:00
экономика
оаэ
россия
абу-даби
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
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экономика, оаэ, россия, абу-даби, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ

Путин: соглашение о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ поможет расширению торговых связей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейх Халед Бен Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян во время встречи на полях саммита ЕАЭС в Минске. 27 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейх Халед Бен Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян во время встречи на полях саммита ЕАЭС в Минске. 27 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейх Халед Бен Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян во время встречи на полях саммита ЕАЭС в Минске. 27 июня 2025
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
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ЭкономикаОАЭРоссияАбу-ДабиВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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