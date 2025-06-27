https://ria.ru/20250627/oae-2025841102.html

Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ

Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ - РИА Новости, 27.06.2025

Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ

Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:15:00+03:00

2025-06-27T15:15:00+03:00

2025-06-27T16:07:00+03:00

экономика

оаэ

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абу-даби

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.

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Ольга Фомченкова

экономика, оаэ, россия, абу-даби, владимир путин, евразийский экономический союз