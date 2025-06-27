Путин рассказал о значении соглашения о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ
Путин: соглашение о партнерстве ЕАЭС с ОАЭ поможет расширению торговых связей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейх Халед Бен Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян во время встречи на полях саммита ЕАЭС в Минске. 27 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейх Халед Бен Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян во время встречи на полях саммита ЕАЭС в Минске. 27 июня 2025
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05