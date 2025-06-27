https://ria.ru/20250627/nato-2025809702.html
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии - РИА Новости, 27.06.2025
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии
Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:38:00+03:00
2025-06-27T13:38:00+03:00
2025-06-27T13:46:00+03:00
эстония
москва
россия
дмитрий песков
ханно певкур
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности республики принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие."Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html
эстония
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, москва, россия, дмитрий песков, ханно певкур, нато
Эстония, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Ханно Певкур, НАТО
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии
Песков: руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей