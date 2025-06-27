https://ria.ru/20250627/nato-2025809702.html

Песков оценил заявление министра обороны Эстонии

Песков оценил заявление министра обороны Эстонии - РИА Новости, 27.06.2025

Песков оценил заявление министра обороны Эстонии

Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:38:00+03:00

2025-06-27T13:38:00+03:00

2025-06-27T13:46:00+03:00

эстония

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дмитрий песков

ханно певкур

нато

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности республики принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие."Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250609/estoniya-2021742056.html

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