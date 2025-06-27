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Песков оценил заявление министра обороны Эстонии - РИА Новости, 27.06.2025
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13:38 27.06.2025 (обновлено: 13:46 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/nato-2025809702.html
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии - РИА Новости, 27.06.2025
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии
Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:38:00+03:00
2025-06-27T13:46:00+03:00
эстония
москва
россия
дмитрий песков
ханно певкур
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности республики принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие."Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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эстония, москва, россия, дмитрий песков, ханно певкур, нато
Эстония, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Ханно Певкур, НАТО
Песков оценил заявление министра обороны Эстонии

Песков: руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности республики принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие.
"Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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