СМИ: Киев сделал для себя открытие на саммите НАТО
Telegraph: Киев на саммите НАТО начал осознавать невозможность победы
© Фото опубликовал Андрей ЕрмакДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
© Фото опубликовал Андрей Ермак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, пишет британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, отсутствие в итоговом коммюнике саммита НАТО осуждения России и то, что Владимир Зеленский участвовал в мероприятии на вторых ролях, олицетворяют растущую усталость альянса от Украины.
"Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил извечную фразу о необратимом пути Украины к членству в альянсе, его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше", — отмечает издание.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВВП на оборону.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
Вчера американская газета New York Times сообщила, что саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла список приоритетных тем.