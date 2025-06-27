https://ria.ru/20250627/nato-2025692135.html

СМИ: Киев сделал для себя открытие на саммите НАТО

СМИ: Киев сделал для себя открытие на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: Киев сделал для себя открытие на саммите НАТО

Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:01:00+03:00

2025-06-27T01:01:00+03:00

2025-06-27T01:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, пишет британская газета The Telegraph."Игнорирование саммитом НАТО беспокойств Украины является символом тревожной более широкой тенденции. После более чем трех лет изнурительной войны с Россией Украина обнаружила, что ей не хватает живой силы и вооружения для победы", — говорится в материале.Как отмечает издание, отсутствие в итоговом коммюнике саммита НАТО осуждения России и то, что Владимир Зеленский участвовал в мероприятии на вторых ролях, олицетворяют растущую усталость альянса от Украины."Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил извечную фразу о необратимом пути Украины к членству в альянсе, его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше", — отмечает издание.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВВП на оборону.Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.Вчера американская газета New York Times сообщила, что саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла список приоритетных тем.

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html

https://ria.ru/20250627/pushkov-2025691980.html

https://ria.ru/20250626/nato-2025683605.html

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в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, марк рютте, дональд трамп, нато