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В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики - РИА Новости, 03.07.2025
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19:23 27.06.2025 (обновлено: 09:25 03.07.2025)
https://ria.ru/20250627/moskva-2026868895.html
В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики
В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики - РИА Новости, 03.07.2025
В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики, в частности, приведут в порядок дома на проспекте Мира,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-06-27T19:23:00+03:00
2025-07-03T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики, в частности, приведут в порядок дома на проспекте Мира, Краснопрудной и Садовой-Черногрязской улицах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы в 2025-м отмечает 10 лет с момента начала своей работы в столице. Как и в предыдущие годы реализации программы капитального ремонта жилого фонда, в городе продолжают приводить в порядок все новые и новые дома. Особое внимание уделяется сохранению архитектурной аутентичности и знаковых зданий. Так, в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 60 домов, возведенных архитекторами и инженерами в стиле неоклассики", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики

Специалисты горхозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРеставрация дома-объекта культурного наследия
Реставрация дома-объекта культурного наследия - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Реставрация дома-объекта культурного наследия . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики, в частности, приведут в порядок дома на проспекте Мира, Краснопрудной и Садовой-Черногрязской улицах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы в 2025-м отмечает 10 лет с момента начала своей работы в столице. Как и в предыдущие годы реализации программы капитального ремонта жилого фонда, в городе продолжают приводить в порядок все новые и новые дома. Особое внимание уделяется сохранению архитектурной аутентичности и знаковых зданий. Так, в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 60 домов, возведенных архитекторами и инженерами в стиле неоклассики", - говорится в сообщении.
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