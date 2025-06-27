https://ria.ru/20250627/moskva-2026868895.html

В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики

В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики - РИА Новости, 03.07.2025

В Москве отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики, в частности, приведут в порядок дома на проспекте Мира,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-06-27T19:23:00+03:00

2025-06-27T19:23:00+03:00

2025-07-03T09:25:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

капремонт в москве

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 60 домов в стиле неоклассики, в частности, приведут в порядок дома на проспекте Мира, Краснопрудной и Садовой-Черногрязской улицах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы в 2025-м отмечает 10 лет с момента начала своей работы в столице. Как и в предыдущие годы реализации программы капитального ремонта жилого фонда, в городе продолжают приводить в порядок все новые и новые дома. Особое внимание уделяется сохранению архитектурной аутентичности и знаковых зданий. Так, в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 60 домов, возведенных архитекторами и инженерами в стиле неоклассики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250627/moskva-2025811339.html

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