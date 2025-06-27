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В Москве проходит городской выпускной для школьников - РИА Новости, 27.06.2025
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20:58 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/moskva-2025943194.html
В Москве проходит городской выпускной для школьников
В Москве проходит городской выпускной для школьников - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве проходит городской выпускной для школьников
Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:58:00+03:00
2025-06-27T20:58:00+03:00
выпускной вечер
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), передает корреспондент РИА Новости. Традиционно главных звезд вечера - выпускников - встречают на красной ковровой дорожке. Мероприятие объединит свыше 45 тысяч участников: выпускников и педагогов. Темой праздника стал "Код поколения". Каждая площадка мероприятия раскрывает важные ценности современных выпускников - стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии. Выпускникам доступно более 15 площадок по интересам. В креативной зоне можно создать собственный трек, пройти иммерсивное шоу, станцевать на батле или заняться спортом под динамичные диджей-сеты. Юные геймеры могут провести время за компьютерными играми и игровыми симуляторами. Любители классики могут отдохнуть в "Музыкальном оазисе" под живые инструментальные выступления. Главной точкой притяжения является музыкальная сцена, рассчитанная на более 9 тысяч зрителей. В течение ночи для ребят выступят более 55 известных артистов, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие популярные исполнители. На одной из сцен доступно живое караоке с хитами, знакомыми каждому. Вместе с выпускниками артисты могут исполнить каверы на популярные песни, а ребята, увлекающиеся музыкой, могут создать авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной". Всю ночь диджей на площадке будет сводить треки нон-стоп и рассказывать об особенностях сведения. Также участники могут посетить иммерсивное шоу. Для всех гостей выпускного пройдут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 03.00 часов можно бесплатно посетить сразу несколько музеев. Развлекательные активности закончат работу в 04.00. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сцене, которые завершатся в 6 утра.
https://ria.ru/20250616/vypusknoy-2023036584.html
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Школьники начали собираться на празднование главного выпускного бала столицы на ВДНХ
Московские школьники начали собираться на празднование главного выпускного бала столицы на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Среди выпускников одиннадцатиклассники – победители всероссийских олимпиад и спортивных соревнований, 100-балльники на ЕГЭ, золотые медалисты и активные блогеры, а также лучшие педагоги столицы. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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выпускной вечер, москва, россия
Выпускной вечер, Москва, Россия
В Москве проходит городской выпускной для школьников

Празднование городского выпускного для московских школьников проходит на ВДНХ

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно главных звезд вечера - выпускников - встречают на красной ковровой дорожке. Мероприятие объединит свыше 45 тысяч участников: выпускников и педагогов.
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Темой праздника стал "Код поколения". Каждая площадка мероприятия раскрывает важные ценности современных выпускников - стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.
Выпускникам доступно более 15 площадок по интересам. В креативной зоне можно создать собственный трек, пройти иммерсивное шоу, станцевать на батле или заняться спортом под динамичные диджей-сеты. Юные геймеры могут провести время за компьютерными играми и игровыми симуляторами. Любители классики могут отдохнуть в "Музыкальном оазисе" под живые инструментальные выступления.
Главной точкой притяжения является музыкальная сцена, рассчитанная на более 9 тысяч зрителей. В течение ночи для ребят выступят более 55 известных артистов, среди которых SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие популярные исполнители.
На одной из сцен доступно живое караоке с хитами, знакомыми каждому. Вместе с выпускниками артисты могут исполнить каверы на популярные песни, а ребята, увлекающиеся музыкой, могут создать авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной". Всю ночь диджей на площадке будет сводить треки нон-стоп и рассказывать об особенностях сведения. Также участники могут посетить иммерсивное шоу.
Для всех гостей выпускного пройдут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 03.00 часов можно бесплатно посетить сразу несколько музеев. Развлекательные активности закончат работу в 04.00. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сцене, которые завершатся в 6 утра.
Выпускницы во время празднования школьного выпускного - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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