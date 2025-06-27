https://ria.ru/20250627/moskva-2025811339.html

Бирюков рассказал о ходе работ по обновлению дорожной разметки в Москве

Бирюков рассказал о ходе работ по обновлению дорожной разметки в Москве - РИА Новости, 27.06.2025

Бирюков рассказал о ходе работ по обновлению дорожной разметки в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:43:00+03:00

2025-06-27T13:43:00+03:00

2025-06-27T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по обновлению дорожной разметки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по обновлению дорожной разметки… Разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая площадь линий превысит 3,5 миллиона квадратных метров. Разметку уже обновили на Кремлевской набережной, Большой Академической улице, улице Обручева, Краснопресненской набережной и ряде других объектах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что холодный пластик используется для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для нанесения продольных линий, разделяющих потоки. "Городские службы обновляют дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы проводим преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности разметят порядка 80 тысяч стрел направления движения, более 26 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 400 "вафельниц". Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.

https://ria.ru/20250626/biryukov-2025518743.html

https://ria.ru/20250625/moskva-2025362388.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков