https://ria.ru/20250627/moskva--2025782131.html

Гарбузов: Москва развивает систему профподготовки молодых специалистов

Гарбузов: Москва развивает систему профподготовки молодых специалистов - РИА Новости, 27.06.2025

Гарбузов: Москва развивает систему профподготовки молодых специалистов

Столица развивает комплексную систему профессиональной подготовки молодых специалистов, объединяя усилия вузов и промышленных предприятий, сообщил министр... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:12:00+03:00

2025-06-27T12:12:00+03:00

2025-06-27T12:12:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

анатолий гарбузов

объединенная двигателестроительная корпорация

мисис

московский энергетический институт

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Столица развивает комплексную систему профессиональной подготовки молодых специалистов, объединяя усилия вузов и промышленных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Студенты получают возможность проходить стажировки, участвовать в производственных практиках и развиваться под руководством опытных наставников, а также обучаться по целевым программам, которые максимально соответствуют потребностям современного производства. Число специалистов промсектора столицы устойчиво растет благодаря активному взаимодействию предприятий с учебными заведениями и поддержке города", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что на данный момент в индустрии трудоустроены более 750 тысяч промышленников. Предполагается, что к 2030 году это число увеличится до 850 тысяч сотрудников.Московские предприятия активно сотрудничают с учебными заведениями, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта.Например, работу в промышленности среди молодежи популяризирует производитель кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет". С рядом столичных вузов, включая Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Университет науки и технологий МИСИС, Московский технический университет связи и информатики и Московский государственный технологический университет "Станкин", заключены соглашения о сотрудничестве. Компания проводит в рамках соглашений различные мероприятия в учебных заведениях, участвует в ярмарках вакансий, днях открытых дверей, студенческих чемпионатах и хакатонах, а ее эксперты входят в судейские коллегии конкурсов. Каждый год практику на этом предприятии проходят примерно 50 человек и около половины молодых специалистов остаются на производстве.По словам генерального директора Павла Морякова, для компании подготовка будущего поколения профессионалов — одна из ключевых задач. В состав группы входит производственный учебный центр, который готовит специалистов по 38 направлениям. Компания ощущает ответственность за развитие отрасли, а также активно вовлекает молодежь в промышленную среду, так как стране нужны квалифицированные кабельщики и энергетики.Производитель лифтового оборудования "Карачаровский механический завод" сотрудничает с Московским государственным строительным университетом, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Московским гуманитарным университетом и другими вузами. Здесь принимают студентов на практику по таким специальностям, как наземные транспортно-технологические средства, отраслевой дизайн, производственный менеджмент. Кроме того, завод работает с московскими колледжами, где будущие специалисты осваивают в том числе профессию электромехаников по лифтовому оборудованию и сварочное производство.Щербинский лифтостроительный завод взаимодействует с московскими вузами, принимая студентов начиная со второго курса на технологические и преддипломные практики. За каждым из ребят закреплен руководитель, сопровождающий его в течение обучения. Со старшекурсниками заключают трудовые договоры на неполную ставку для комфортного и эффективного совмещения работы с учебой. Также компания привлекает студентов и молодых специалистов к проектной деятельности по срочным контрактам. Кроме того, проводятся ознакомительные экскурсии для обучающихся в профильных вузах, что помогает молодежи в выборе профессии. Каждый год практику на предприятии проходят около 100 молодых специалистов. Так, в прошлом году ее прошли 126 студентов, 45 из них были трудоустроены.Компания ISBC, лидер в RFID-технологиях, совместно с Институтом ветеринарной медицины и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета запустила серию вебинаров для молодежи по автоматизации ветеринарии, селекции и борьбе с инфекциями с помощью RFID-идентификации. Организация регулярно делится опытом как со студентами, так и с практикующими специалистами. В рамках образовательных проектов она сотрудничает с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина и Московским политехническим университетом.Научно-технический центр "Бакор" — производитель промышленного оборудования, огнеупоров и керамических фильтров — сотрудничает с Университетом науки и технологий МИСИС, Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева, Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Пермским национальным исследовательским и Томским политехническими университетами. Предприятие совместно с вузами организует курсы повышения квалификации сотрудников, исследовательские проекты, производственную практику студентов и чтение лекций специалистами компании в учебных заведениях.Также компания "ЭЛТЕЗА" в рамках двустороннего сотрудничества с железнодорожными образовательными учреждениями, такими как Российский университет транспорта (МИИТ) и Петербургский государственный университет путей сообщения, приглашает студентов пройти производственную практику и стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Предусматривается совмещение учебы и работы, а также официальное оформление. Студенты получают опыт по будущей специальности, участвуют в проектах по оснащению железнодорожной инфраструктуры России и других стран СНГ. Наставники оказывают молодежи во время обучения необходимую помощь и поддержку. В 2024 году на Лосиноостровском электротехническом заводе (филиале компании) проходили практику 33 студента, двое из них уже трудоустроены.Компания "Промприбор-Р", производитель высокоточного газоаналитического оборудования, сотрудничает с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и РАНХиГС. Для студентов организуют летнюю практику с возможностью трудоустройства и совмещения работы с учебой, а также проводят образовательные лекции на площадках вузов. Предприятие помогает ребятам в написании научных работ, предоставляя материально-техническую базу и проводя экспертизу, поддерживает молодых специалистов от практики до постоянной работы и внедряет инновации через сотрудничество с образовательными учреждениями. За 2024–2025 годы пять студентов успешно прошли производственную практику, а после этого были официально приняты на работу.Работа с молодежью — важное направление деятельности двигателестроительного предприятия производственный комплекс "Салют" АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК). Основная цель — поддержка молодых специалистов, создание условий для развития их профессионального потенциала и самореализации, а также привлечение в компанию инициативных, целеустремленных, подготовленных ребят. Свыше 1,5 тысячи студентов заключили договоры целевого обучения, еще 359 проходят практику на производстве без них. В результате на предприятие были трудоустроены еще до получения дипломов 76 выпускников колледжей.Благодаря освоению нескольких профессий по программе подготовки мультиспециалистов молодежь успешно работает в цехах и на производственных участках, где изготавливает детали авиационных двигателей. В компании реализуется ряд проектов: профориентационный чемпионат "Построй карьеру в ОДК", проект "Профстажировки 2.0", конкурс "Научная стипендия" и образовательно-профессиональный трек "Крылья Ростеха". Так, корпорация готовит высококвалифицированных специалистов с учетом собственных потребностей и особенностей авиационного двигателестроения, а также развивает потенциал молодых сотрудников.Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" занимает особое место среди образовательных партнеров российского разработчика и производителя средств сетевой информационной безопасности — компании "С-Терра СиЭсПи". В лабораториях с гостовскими шлюзами проходят стажировку молодые инженеры, программисты, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и телекоммуникационным системам.Компания "Проэлтех" стала индустриальным партнером Московского политехнического университета и будет вести совместные разработки в области импортозамещения. Это сотрудничество позволит объединить научный потенциал вуза и практический опыт предприятия для создания инновационных решений.Столица — это город молодежи. Она предлагает возможности для ее развития, творческого самовыражения, комфортной жизни и интересного досуга. Здесь создана необходимая инфраструктура, проводят тысячи мероприятий разного масштаба и направленности. Таким образом, в честь Дня молодежи тематические мероприятия пройдут более чем на 250 городских площадках. Флагманским событием станет фестиваль, который состоится 28 и 29 июня на Болотной площади.

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москва, россия, анатолий гарбузов, объединенная двигателестроительная корпорация, мисис, московский энергетический институт