Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине
Константинов: заключению мира на Украине мешают исторические враги России
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают "исторические враги России".
"Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы. А всякие немцы с французами тешат себя надеждой отомстить России за тяжелые поражения, нанесенные им в прошлом. Сейчас у них - уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко", - сказал Константинов.
Константинов оценил шансы на примирение России и Украины
21 июня, 04:04
По его словам, с учетом того, что военный конфликт идет на территории Украины, "они не ограничены особенно во времени, и болевой порог у них практически отсутствует".
"Об этом они в самом начале цинично заявили: воевать до последнего украинца. Все эти обстоятельства работают на затягивание конфликта. Но, с другой стороны, есть и определенные силы на Западе, стремящиеся конфликт остановить. Вот усилиями этой группы процесс поиска мирной формулы уже начат. Не исключено, что в обозримой перспективе удастся договориться сначала о перемирии, а потом и об установлении более стабильного мира. Но хочу напомнить, что мирное соглашение между Северной и Южной Кореей так не подписано до сих пор, поэтому это сложная вещь", - сказал Константинов.