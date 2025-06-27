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Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине - РИА Новости, 27.06.2025
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05:42 27.06.2025 (обновлено: 06:03 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/mir-2025703058.html
Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине
Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине - РИА Новости, 27.06.2025
Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:42:00+03:00
2025-06-27T06:03:00+03:00
в мире
украина
россия
южная корея
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают "исторические враги России". "Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы. А всякие немцы с французами тешат себя надеждой отомстить России за тяжелые поражения, нанесенные им в прошлом. Сейчас у них - уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко", - сказал Константинов. По его словам, с учетом того, что военный конфликт идет на территории Украины, "они не ограничены особенно во времени, и болевой порог у них практически отсутствует". "Об этом они в самом начале цинично заявили: воевать до последнего украинца. Все эти обстоятельства работают на затягивание конфликта. Но, с другой стороны, есть и определенные силы на Западе, стремящиеся конфликт остановить. Вот усилиями этой группы процесс поиска мирной формулы уже начат. Не исключено, что в обозримой перспективе удастся договориться сначала о перемирии, а потом и об установлении более стабильного мира. Но хочу напомнить, что мирное соглашение между Северной и Южной Кореей так не подписано до сих пор, поэтому это сложная вещь", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20250621/rossija-2024435791.html
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в мире, украина, россия, южная корея, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, Южная Корея, Владимир Константинов
Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине

Константинов: заключению мира на Украине мешают исторические враги России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают "исторические враги России".
"Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы. А всякие немцы с французами тешат себя надеждой отомстить России за тяжелые поражения, нанесенные им в прошлом. Сейчас у них - уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко", - сказал Константинов.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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По его словам, с учетом того, что военный конфликт идет на территории Украины, "они не ограничены особенно во времени, и болевой порог у них практически отсутствует".
"Об этом они в самом начале цинично заявили: воевать до последнего украинца. Все эти обстоятельства работают на затягивание конфликта. Но, с другой стороны, есть и определенные силы на Западе, стремящиеся конфликт остановить. Вот усилиями этой группы процесс поиска мирной формулы уже начат. Не исключено, что в обозримой перспективе удастся договориться сначала о перемирии, а потом и об установлении более стабильного мира. Но хочу напомнить, что мирное соглашение между Северной и Южной Кореей так не подписано до сих пор, поэтому это сложная вещь", - сказал Константинов.
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В миреУкраинаРоссияЮжная КореяВладимир Константинов
 
 
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