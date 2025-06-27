https://ria.ru/20250627/mintrans-2025833232.html

Главу Минтранса Херсонской области задержали по делу о взяточничестве

Главу Минтранса Херсонской области задержали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 27.06.2025

Главу Минтранса Херсонской области задержали по делу о взяточничестве

Министра транспорта Херсонской области и его заместителя задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:47:00+03:00

2025-06-27T14:47:00+03:00

2025-06-27T14:49:00+03:00

херсонская область

россия

происшествия

взятка

коррупция

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министра транспорта Херсонской области и его заместителя задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Министр транспорта Херсонской области и его заместитель задержаны в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

https://ria.ru/20250626/zaderzhanie-2025682016.html

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херсонская область , россия, происшествия, взятка, коррупция