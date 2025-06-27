https://ria.ru/20250627/mini-raketa-2025706320.html

Мини-ракеты для "Панцирей" применили в ходе СВО

Мини-ракеты для "Панцирей" применили в ходе СВО - РИА Новости, 27.06.2025

Мини-ракеты для "Панцирей" применили в ходе СВО

Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" получили первое боевое применение в ходе СВО и показали высокую эффективность, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:05:00+03:00

2025-06-27T07:05:00+03:00

2025-06-27T07:05:00+03:00

безопасность

технологии

ростех

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" получили первое боевое применение в ходе СВО и показали высокую эффективность, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "При этом новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО - они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются на фронте и в разведывательном, и в ударном варианте и представляют существенную угрозу", - сказал собеседник агентства. Высокая вероятность поражение БПЛА, по его словам, достигается за счет продвинутой системы управления комплекса.​

https://ria.ru/20250627/mini-raketa-2025706003.html

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безопасность, технологии, ростех