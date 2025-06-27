https://ria.ru/20250627/mi6-2025703192.html

СМИ: дед новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем

СМИ: дед новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: дед новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем

Дед новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели мог быть эсэсовцем по прозвищу Мясник, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на архивные данные. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:53:00+03:00

2025-06-27T05:53:00+03:00

2025-06-27T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Дед новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели мог быть эсэсовцем по прозвищу Мясник, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на архивные данные. Ранее РИА Новости удалось выяснить, что вероятный отец новой главы MI6 — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт.Издание со ссылкой на данные архива в германском Фрайбурге, утверждает, что отцом Константина Метревели и дедом Блейз был Константин Добровольский, который дезертировал из Красной армии, чтобы поступить на службу нацистам.В публикации говорится, что Добровольский-старший родился в Черниговской области в семье немца с польскими корнями и матери-украинки в 1906 году. У его семьи было небольшое поместье, разоренное после революции. В 1926 году Добровольского приговорили к десяти годам ссылки за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения. Вернувшись из ссылки в 1937 году, он учился на инженера-экономиста во Владивостоке и был направлен в Днепропетровск для закупки станков и инструментов, когда началась война. Добровольский попросил отправить его на фронт, где при первой же возможности перешел на сторону нацистов 4 августа 1941 года. Добровольский служил в танковом подразделении СС. По данным издания, в архивах находятся его рукописные письма немецкому командованию, подписанные нацистским приветствием. Газета пишет, что автор писем хвастался командирам, что "лично" принимал участие "в истреблении евреев" и убил партизан. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании в связи с исследованием издания заявил, что Блейз Метревели не знала своего деда по отцовской линии и не встречалась с ним.Когда скончался или погиб Добровольский-старший, неясно. Газета сообщает, что данные о нем публиковались в советской книге о розыске военных преступников, изданной в 1969 году.

https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html

https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html

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