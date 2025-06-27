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Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД - РИА Новости, 27.06.2025
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23:14 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/messendzher-2025956253.html
Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД
Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД - РИА Новости, 27.06.2025
Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД
Национальный мессенджер должен будет занимать мало памяти в телефоне и работать на любых устройствах, простых и сложных, в том числе устаревших, заявил в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:14:00+03:00
2025-06-27T23:14:00+03:00
технологии
сергей боярский
госдума рф
россия
мессенджеры
мессенджер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Национальный мессенджер должен будет занимать мало памяти в телефоне и работать на любых устройствах, простых и сложных, в том числе устаревших, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Сам мессенджер должен быть легким, должен занимать мало места в телефоне, работать на любых устройствах, устаревших, простых, сложных. Возможность ему коммуницировать с коммерческой средой, с государственной информационной системой - это как раз те уникальные функции, которые могут быть доверены только тому, кого выберет правительство", - заключил парламентарий. При этом депутат добавил, что по новому закону правительство должно еще определиться с выбором национального сервиса, но, скорее всего, "они довольно быстро определятся".
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технологии, сергей боярский, госдума рф, россия, мессенджеры, мессенджер
Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, Мессенджеры, Мессенджер
Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД

Депутат Боярский: нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Национальный мессенджер должен будет занимать мало памяти в телефоне и работать на любых устройствах, простых и сложных, в том числе устаревших, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Сам мессенджер должен быть легким, должен занимать мало места в телефоне, работать на любых устройствах, устаревших, простых, сложных. Возможность ему коммуницировать с коммерческой средой, с государственной информационной системой - это как раз те уникальные функции, которые могут быть доверены только тому, кого выберет правительство", - заключил парламентарий.
При этом депутат добавил, что по новому закону правительство должно еще определиться с выбором национального сервиса, но, скорее всего, "они довольно быстро определятся".
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ТехнологииСергей БоярскийГосдума РФРоссияМессенджерыМессенджер
 
 
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