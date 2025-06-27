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Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД

Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД - РИА Новости, 27.06.2025

Нацмессенджер должен работать даже на устаревших телефонах, заявили в ГД

Национальный мессенджер должен будет занимать мало памяти в телефоне и работать на любых устройствах, простых и сложных, в том числе устаревших, заявил в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:14:00+03:00

2025-06-27T23:14:00+03:00

2025-06-27T23:14:00+03:00

технологии

сергей боярский

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россия

мессенджеры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Национальный мессенджер должен будет занимать мало памяти в телефоне и работать на любых устройствах, простых и сложных, в том числе устаревших, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Сам мессенджер должен быть легким, должен занимать мало места в телефоне, работать на любых устройствах, устаревших, простых, сложных. Возможность ему коммуницировать с коммерческой средой, с государственной информационной системой - это как раз те уникальные функции, которые могут быть доверены только тому, кого выберет правительство", - заключил парламентарий. При этом депутат добавил, что по новому закону правительство должно еще определиться с выбором национального сервиса, но, скорее всего, "они довольно быстро определятся".

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технологии, сергей боярский, госдума рф, россия, мессенджеры, мессенджер