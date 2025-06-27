https://ria.ru/20250627/merts-2025823041.html

СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС

СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: премьер Бельгии считает, что Мерц может стать "новым папочкой" ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:10:00+03:00

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2025-06-27T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может в будущем стать "новым папочкой" ЕС, пишет газета Politico. "Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, однако, заявил, что в будущем у ЕС может появиться "новый папочка" в лице лидера Германии Мерца", - говорится в публикации. По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями Мерца, когда речь шла об обороне. В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.

https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html

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в мире, бельгия, германия, сша, фридрих мерц, марк рютте, дональд трамп, евросоюз, нато, politico