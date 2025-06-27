https://ria.ru/20250627/medal--2025844084.html

Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте

Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте - РИА Новости, 27.06.2025

Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T15:22:00+03:00

александр твардовский

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий заслуженной артистке Юте (Анне Осиповой), передает корреспондент РИА Новости. Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью проходит в Государственном историческом музее в пятницу. "Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Осипова Анна Владимировна — автор и исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации", — огласили на церемонии. В ответном слове Юта отметила, что каждый присутствующий в зале — мастер своего дела. "Мастерство приобретается с возрастом, с годами. Пределов совершенству нет, поэтому каждому из вас я желаю крепкого здоровья и творческого долголетия", — добавила она. Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.

https://ria.ru/20250529/voenkory-2019683061.html

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александр твардовский, юта, россия, общество