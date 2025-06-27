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Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте - РИА Новости, 27.06.2025
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15:22 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/medal--2025844084.html
Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте
Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте - РИА Новости, 27.06.2025
Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:22:00+03:00
2025-06-27T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий заслуженной артистке Юте (Анне Осиповой), передает корреспондент РИА Новости. Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью проходит в Государственном историческом музее в пятницу. "Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Осипова Анна Владимировна — автор и исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации", — огласили на церемонии. В ответном слове Юта отметила, что каждый присутствующий в зале — мастер своего дела. "Мастерство приобретается с возрастом, с годами. Пределов совершенству нет, поэтому каждому из вас я желаю крепкого здоровья и творческого долголетия", — добавила она. Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.
https://ria.ru/20250529/voenkory-2019683061.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
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александр твардовский, юта, россия, общество
Александр Твардовский, Юта, Россия, Общество
Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте

Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте за заслуги в области культуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Юта
Певица Юта - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Юта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий заслуженной артистке Юте (Анне Осиповой), передает корреспондент РИА Новости.
Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью проходит в Государственном историческом музее в пятницу.
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"Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Осипова Анна Владимировна — автор и исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации", — огласили на церемонии.
В ответном слове Юта отметила, что каждый присутствующий в зале — мастер своего дела. "Мастерство приобретается с возрастом, с годами. Пределов совершенству нет, поэтому каждому из вас я желаю крепкого здоровья и творческого долголетия", — добавила она.
Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.
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