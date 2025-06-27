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Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани - РИА Новости, 27.06.2025
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10:49 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/mamdani-2025751141.html
Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани
Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани - РИА Новости, 27.06.2025
Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани
Конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс призвал лишить гражданства США и депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:49:00+03:00
2025-06-27T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс призвал лишить гражданства США и депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохрана Мамдани. Мамдани в ночь на среду неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Президент США Дональд Трамп подверг Мамдани критике после уверенного лидерства последнего на праймериз, окрестив его "не очень умным" безумным коммунистом. "Зохран "маленький Мухаммед" Мамдани - антисемит, социалист и коммунист, который погубит великий город Нью-Йорк. Его нужно депортировать. Именно поэтому я призываю к тому, чтобы в отношении него была проведена процедура лишения гражданства", - написал Оглс на странице в соцсети X. К публикации Оглс приложил соответствующее письмо на имя генпрокурора США Памелы Бонди. В письме конгрессмен указал, что, согласно сообщениям СМИ, Мамдани до получения американского гражданства выражал солидарность с организацией Holy Land Foundation, пять лидеров которой в 2008 году были осуждены за предоставление материальной поддержки палестинскому движению ХАМАС, признанному в США террористическим. В то же время призыв Оглса вызвал негативную реакцию ряда демократов - в частности, конгрессмен Шри Танедар и комитет палаты представителей по вопросам внутренней безопасности обвинили конгрессмена в расизме. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
https://ria.ru/20250521/rassledovanie-2018164569.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, теннесси, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, памела бонди, хамас
В мире, Нью-Йорк (город), США, Теннесси, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Дональд Трамп, Памела Бонди, ХАМАС
Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани

Конгрессмен Оглс призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк. Статуя Свободы
Города мира. Нью-Йорк. Статуя Свободы - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс призвал лишить гражданства США и депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохрана Мамдани.
Мамдани в ночь на среду неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Президент США Дональд Трамп подверг Мамдани критике после уверенного лидерства последнего на праймериз, окрестив его "не очень умным" безумным коммунистом.
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"Зохран "маленький Мухаммед" Мамдани - антисемит, социалист и коммунист, который погубит великий город Нью-Йорк. Его нужно депортировать. Именно поэтому я призываю к тому, чтобы в отношении него была проведена процедура лишения гражданства", - написал Оглс на странице в соцсети X.
К публикации Оглс приложил соответствующее письмо на имя генпрокурора США Памелы Бонди. В письме конгрессмен указал, что, согласно сообщениям СМИ, Мамдани до получения американского гражданства выражал солидарность с организацией Holy Land Foundation, пять лидеров которой в 2008 году были осуждены за предоставление материальной поддержки палестинскому движению ХАМАС, признанному в США террористическим.
В то же время призыв Оглса вызвал негативную реакцию ряда демократов - в частности, конгрессмен Шри Танедар и комитет палаты представителей по вопросам внутренней безопасности обвинили конгрессмена в расизме.
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте.
В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
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