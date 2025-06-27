https://ria.ru/20250627/malchik-2025951206.html
Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии
Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии - РИА Новости, 27.06.2025
Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии
Мальчику, пострадавшему в "Шереметьево", становится лучше, но он еще в коме, врачи говорят, что нужно время, рассказал РИА Новости отец пострадавшего ребенка... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:03:00+03:00
2025-06-27T22:03:00+03:00
2025-06-27T22:03:00+03:00
происшествия
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мальчику, пострадавшему в "Шереметьево", становится лучше, но он еще в коме, врачи говорят, что нужно время, рассказал РИА Новости отец пострадавшего ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим. "Да, лучше, чем вчера. Врачи говорят, просто ждать. Он глаза не открыл, он еще в коме. Ждать надо, время нужно", - сказал он. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии
Пострадавшему в Шереметьево мальчику стало лучше, но он еще в коме