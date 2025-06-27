https://ria.ru/20250627/malchik-2025951206.html

Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии

Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии - РИА Новости, 27.06.2025

Отец мальчика, пострадавшего в Шереметьево, рассказал о его состоянии

Мальчику, пострадавшему в "Шереметьево", становится лучше, но он еще в коме, врачи говорят, что нужно время, рассказал РИА Новости отец пострадавшего ребенка... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:03:00+03:00

2025-06-27T22:03:00+03:00

2025-06-27T22:03:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мальчику, пострадавшему в "Шереметьево", становится лучше, но он еще в коме, врачи говорят, что нужно время, рассказал РИА Новости отец пострадавшего ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим. "Да, лучше, чем вчера. Врачи говорят, просто ждать. Он глаза не открыл, он еще в коме. Ждать надо, время нужно", - сказал он. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)