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Курский мальчик, награжденный медалью, рассказал о жизни в оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:28 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/malchik-2025927488.html
Курский мальчик, награжденный медалью, рассказал о жизни в оккупации ВСУ
Курский мальчик, награжденный медалью, рассказал о жизни в оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Курский мальчик, награжденный медалью, рассказал о жизни в оккупации ВСУ
Награжденный медалью "Защитник Курской области" 10-летний школьник из Казачьей Локни Сережа Щеглов рассказал о своей жизни в оккупации ВСУ, когда рядом с его... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:28:00+03:00
2025-06-27T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Награжденный медалью "Защитник Курской области" 10-летний школьник из Казачьей Локни Сережа Щеглов рассказал о своей жизни в оккупации ВСУ, когда рядом с его домом находилось множество украинской техники, которую удалось снять на спрятанный от врага телефон. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в пятницу вручил мальчику медаль "Защитник Курской области". "У нас не забрали телефоны из-за мамы, она сказала, что они "севшие"... Начали снимать... Рядом с домом стоял бронетранспортер, пушка напротив дома, военные автомобили ВСУ, снимали разрушения ВСУ", – рассказал журналистам Сережа. Также мальчик добавил, что им приходилось искать еду в занятых ВСУ домах, когда военные уходили. В один из таких дней мальчик похитил у украинских военнослужащих часть боеприпасов. "Когда мы искали еду, мы нашли боекомплект. Сначала не хотели его брать... я не послушался (папу – ред.), когда мы опять туда пошли, я схватил весь боекомплект, положил в мешок и накрыл сверху консервами из-под тушенки. Всю дорогу пока шел домой, нес в руках, хотя было тяжело. Когда принес домой, положил в коробку и засунул в подвал", – рассказал он. Ребенок добавил, что после прихода в село российских военнослужащих все спрятанные боеприпасы отдали им.
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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Курский мальчик, награжденный медалью, рассказал о жизни в оккупации ВСУ

Получивший медаль мальчик Щеглов из Курской области рассказал об оккупации ВСУ

© РИА НовостиШкольник, награжденный медалью "Защитник Курской области"
Школьник, награжденный медалью Защитник Курской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
Школьник, награжденный медалью "Защитник Курской области"
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КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Награжденный медалью "Защитник Курской области" 10-летний школьник из Казачьей Локни Сережа Щеглов рассказал о своей жизни в оккупации ВСУ, когда рядом с его домом находилось множество украинской техники, которую удалось снять на спрятанный от врага телефон.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в пятницу вручил мальчику медаль "Защитник Курской области".
«
"У нас не забрали телефоны из-за мамы, она сказала, что они "севшие"... Начали снимать... Рядом с домом стоял бронетранспортер, пушка напротив дома, военные автомобили ВСУ, снимали разрушения ВСУ", – рассказал журналистам Сережа.
Также мальчик добавил, что им приходилось искать еду в занятых ВСУ домах, когда военные уходили. В один из таких дней мальчик похитил у украинских военнослужащих часть боеприпасов.
"Когда мы искали еду, мы нашли боекомплект. Сначала не хотели его брать... я не послушался (папу – ред.), когда мы опять туда пошли, я схватил весь боекомплект, положил в мешок и накрыл сверху консервами из-под тушенки. Всю дорогу пока шел домой, нес в руках, хотя было тяжело. Когда принес домой, положил в коробку и засунул в подвал", – рассказал он.
Ребенок добавил, что после прихода в село российских военнослужащих все спрятанные боеприпасы отдали им.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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