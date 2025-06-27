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Глава "Курчатовского института" рассказал, кто освоит Луну - РИА Новости, 27.06.2025
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15:54 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/luna-2025857976.html
Глава "Курчатовского института" рассказал, кто освоит Луну
Глава "Курчатовского института" рассказал, кто освоит Луну - РИА Новости, 27.06.2025
Глава "Курчатовского института" рассказал, кто освоит Луну
Луну освоит тот, кто первым поставит на нее атомную станцию - единственный реальный источник энергии, рассчитанный на долгую эксплуатацию, заявил президент... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:54:00+03:00
2025-06-27T15:54:00+03:00
космос - риа наука
россия
луна
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Луну освоит тот, кто первым поставит на нее атомную станцию - единственный реальный источник энергии, рассчитанный на долгую эксплуатацию, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Главное, чтобы там освоиться, нужна энергетика.... Там нет альтернативы атомной энергетике. Луну освоит тот, кто туда поставит первую атомную станцию", - сказал Ковальчук в эфире телеканала "Россия 24". Ковальчук напомнил, что в России к 2030 году предстоит "подготовить к установке на Луне первую атомную станцию". По его словам, Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос, и эти технологии могут стать эксклюзивным преимуществом России.
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космос - риа наука, россия, луна, михаил ковальчук, курчатовский институт
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Глава "Курчатовского института" рассказал, кто освоит Луну

Ковальчук: Луну освоит тот, кто первым поставит на неё атомную станцию

© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко Луна
Луна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Луну освоит тот, кто первым поставит на нее атомную станцию - единственный реальный источник энергии, рассчитанный на долгую эксплуатацию, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
«
"Главное, чтобы там освоиться, нужна энергетика.... Там нет альтернативы атомной энергетике. Луну освоит тот, кто туда поставит первую атомную станцию", - сказал Ковальчук в эфире телеканала "Россия 24".
Ковальчук напомнил, что в России к 2030 году предстоит "подготовить к установке на Луне первую атомную станцию".
По его словам, Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос, и эти технологии могут стать эксклюзивным преимуществом России.
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Космос - РИА НаукаРоссияЛунаМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
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