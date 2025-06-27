Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития.
"Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из комментаторов.
"Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из комментаторов.
"Трамп договорился с Украиной, что она ему отдаст все свои редкие элементы. А теперь Путин их забирает себе. Браво, Трамп, отличная сделка!" — отметил другой.
"Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по "редкоземельным элементам", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется", — заключили читатели.
Издание Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
"Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по "редкоземельным элементам", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется", — заключили читатели.
Издание Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
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