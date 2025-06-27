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Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/litiy-2025876008.html
Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР
Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. "Зеленскому нужно... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:38:00+03:00
2025-06-27T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. "Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из комментаторов. "Трамп договорился с Украиной, что она ему отдаст все свои редкие элементы. А теперь Путин их забирает себе. Браво, Трамп, отличная сделка!" — отметил другой. "Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по "редкоземельным элементам", — поделился мнением еще один из пользователей. "Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется", — заключили читатели. Издание Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025803124.html
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия

Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития.

"Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из комментаторов.
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"Трамп договорился с Украиной, что она ему отдаст все свои редкие элементы. А теперь Путин их забирает себе. Браво, Трамп, отличная сделка!" — отметил другой.

"Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по "редкоземельным элементам", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется", — заключили читатели.

Издание Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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