https://ria.ru/20250627/litiy-2025876008.html

Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР

Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025

Во Франции дали совет Зеленскому из-за произошедшего в ДНР

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. "Зеленскому нужно... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:38:00+03:00

2025-06-27T16:38:00+03:00

2025-06-27T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. "Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из комментаторов. "Трамп договорился с Украиной, что она ему отдаст все свои редкие элементы. А теперь Путин их забирает себе. Браво, Трамп, отличная сделка!" — отметил другой. "Какая жалость, Зеленский уже продал его [литий] Трампу в рамках сделки по "редкоземельным элементам", — поделился мнением еще один из пользователей. "Зеленскому давно пора соглашаться на переговоры, потому что такими темпами от Украины мало что останется", — заключили читатели. Издание Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025803124.html

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