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Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников - РИА Новости, 27.06.2025
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02:21 27.06.2025 (обновлено: 09:53 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/kuznetsov-2025696326.html
Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников
Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников - РИА Новости, 27.06.2025
Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:21:00+03:00
2025-06-27T09:53:00+03:00
экономика
россия
станислав кузнецов
сбер
сбербанк россии
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025. "И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он. Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план. "Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер. В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025482501.html
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экономика, россия, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии
Экономика, Россия, Станислав Кузнецов, Сбер, Сбербанк России, Хорошие новости
Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников

Кузнецов: россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025.
"И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он.
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Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план.
"Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер.
В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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