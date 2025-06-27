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На Кубани объяснили ограничения в работе мобильного интернета - РИА Новости, 27.06.2025
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15:20 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/kuban-2025843352.html
На Кубани объяснили ограничения в работе мобильного интернета
На Кубани объяснили ограничения в работе мобильного интернета - РИА Новости, 27.06.2025
На Кубани объяснили ограничения в работе мобильного интернета
Ограничения в работе мобильного интернета на Кубани связаны с защитой от угрозы атак БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:20:00+03:00
2025-06-27T15:20:00+03:00
общество
технологии
краснодарский край
билайн
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Ограничения в работе мобильного интернета на Кубани связаны с защитой от угрозы атак БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Ограничения на работу мобильного интернета в Краснодарском крае вводят при поступлении сигнала "Беспилотная опасность". Такие меры применяют с начала июня. Они связаны с увеличением количества атак беспилотников по территории России", - говорится в сообщении. Как сообщается, ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета. При этом уточняется, что телефонная связь продолжает работать стабильно. Использовать мобильный интернет можно через сеть 2G или Wi-Fi, подключенный к проводному интернету. В пятницу, по данным местных СМИ, жители Кубани стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. "В настоящее время в Краснодарском крае мобильная связь может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет", - прокомментировали РИА Новости сбои в работе мобильного интернета в пресс-службе оператора связи "Билайн".
https://ria.ru/20250627/samara-2025751333.html
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общество, технологии, краснодарский край, билайн
Общество, Технологии, Краснодарский край, Билайн
На Кубани объяснили ограничения в работе мобильного интернета

Ограничения в работе интернета на Кубани связаны с защитой от атак БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Ограничения в работе мобильного интернета на Кубани связаны с защитой от угрозы атак БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Ограничения на работу мобильного интернета в Краснодарском крае вводят при поступлении сигнала "Беспилотная опасность". Такие меры применяют с начала июня. Они связаны с увеличением количества атак беспилотников по территории России", - говорится в сообщении.
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Как сообщается, ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета.
При этом уточняется, что телефонная связь продолжает работать стабильно. Использовать мобильный интернет можно через сеть 2G или Wi-Fi, подключенный к проводному интернету.
В пятницу, по данным местных СМИ, жители Кубани стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом.
"В настоящее время в Краснодарском крае мобильная связь может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет", - прокомментировали РИА Новости сбои в работе мобильного интернета в пресс-службе оператора связи "Билайн".
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