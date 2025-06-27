Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/krym-2025833425.html
Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму
Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 27.06.2025
Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму
Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:47:00+03:00
2025-06-27T14:47:00+03:00
общество
республика крым
ялта
алушта
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей. "В настоящее время на объектах проводятся геологические, инженерно-геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Реализация данных проектов важна для Южного берега, поэтому наша принципиальная задача – построить водохранилища в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что все технические решения должны быть грамотными и эффективными, а как можно большее количество процессов должно вестись параллельно. Аксенов подчеркнул, что строительство водохранилищ позволит гарантированно обеспечить водой население Ялты и Алушты. "Этапность работ нужно спланировать таким образом, чтобы приступить к строительно-монтажным работам сразу. Все спорные вопросы должны решаться в течение одного дня. Учитывая опыт, имеющийся у экспертов рабочей группы, уверен, выход можно найти из любой ситуации. Также важно в этом смысле избегать излишней бюрократии", - написал Аксенов и пообещал оказывать необходимое содействие в реализации проектов. Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское - планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты - Мартовское - на реке Марта. Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду проложен гидротоннель. Недавно параллельно ему был проложен новый гидротоннель, так как старый пришел в упадок. В Крыму всего - 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html
https://ria.ru/20250315/aksenov-2005161391.html
республика крым
ялта
алушта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика крым, ялта, алушта, сергей аксенов (политик)
Общество, Республика Крым, Ялта, Алушта, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму

Аксенов: два новых водохранилища в Крыму построят в максимально сжатые сроки

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Крыму начнут строить два новых водохранилища
10 апреля, 09:17
"В настоящее время на объектах проводятся геологические, инженерно-геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Реализация данных проектов важна для Южного берега, поэтому наша принципиальная задача – построить водохранилища в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все технические решения должны быть грамотными и эффективными, а как можно большее количество процессов должно вестись параллельно. Аксенов подчеркнул, что строительство водохранилищ позволит гарантированно обеспечить водой население Ялты и Алушты.
"Этапность работ нужно спланировать таким образом, чтобы приступить к строительно-монтажным работам сразу. Все спорные вопросы должны решаться в течение одного дня. Учитывая опыт, имеющийся у экспертов рабочей группы, уверен, выход можно найти из любой ситуации. Также важно в этом смысле избегать излишней бюрократии", - написал Аксенов и пообещал оказывать необходимое содействие в реализации проектов.
Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское - планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты - Мартовское - на реке Марта. Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду проложен гидротоннель. Недавно параллельно ему был проложен новый гидротоннель, так как старый пришел в упадок.
В Крыму всего - 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
15 марта, 10:09
 
ОбществоРеспублика КрымЯлтаАлуштаСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала