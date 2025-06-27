https://ria.ru/20250627/krym-2025833425.html

Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму

Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 27.06.2025

Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму

Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:47:00+03:00

2025-06-27T14:47:00+03:00

2025-06-27T14:47:00+03:00

общество

республика крым

ялта

алушта

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей. "В настоящее время на объектах проводятся геологические, инженерно-геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Реализация данных проектов важна для Южного берега, поэтому наша принципиальная задача – построить водохранилища в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что все технические решения должны быть грамотными и эффективными, а как можно большее количество процессов должно вестись параллельно. Аксенов подчеркнул, что строительство водохранилищ позволит гарантированно обеспечить водой население Ялты и Алушты. "Этапность работ нужно спланировать таким образом, чтобы приступить к строительно-монтажным работам сразу. Все спорные вопросы должны решаться в течение одного дня. Учитывая опыт, имеющийся у экспертов рабочей группы, уверен, выход можно найти из любой ситуации. Также важно в этом смысле избегать излишней бюрократии", - написал Аксенов и пообещал оказывать необходимое содействие в реализации проектов. Водохранилище для снабжения Алушты – Солнечногорское - планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты - Мартовское - на реке Марта. Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду проложен гидротоннель. Недавно параллельно ему был проложен новый гидротоннель, так как старый пришел в упадок. В Крыму всего - 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html

https://ria.ru/20250315/aksenov-2005161391.html

республика крым

ялта

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, ялта, алушта, сергей аксенов (политик)