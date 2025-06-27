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Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет - РИА Новости, 27.06.2025
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Шоубиз
 
02:40 27.06.2025 (обновлено: 09:07 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/kompozitor-2025697105.html
Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет
Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет - РИА Новости, 27.06.2025
Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет
Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:40:00+03:00
2025-06-27T09:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает журнал Deadline, ссылаясь на слова сына композитора, сценариста и режиссера Райана Шифрина. Наибольшую известность композитор приобрел благодаря культовой теме, написанной им для фильма "Миссия невыполнима" (1996). Эта композиция стала неотъемлемой частью франшизы и украсила все последующие фильмы. За эту работу Шифрин был удостоен двух премий "Грэмми" из пяти номинаций и трех номинаций на "Эмми" из четырех. Свою профессиональную карьеру Шифрин начал в 1955 году, выступая в качестве джазового пианиста в Буэнос-Айресе. За 70 лет творчества он создал более ста саундтреков к фильмам и 120 классических произведений, включая пять симфоний. Пик его карьеры пришёлся на 1966 год. Шифрин – один из немногих композиторов, свободно владеющих как академической, так и джазовой традицией. За свою карьеру он также удостоился именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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буэнос-айрес (город)
Шоубиз, Буэнос-Айрес (город)
Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет

Deadline: композитор Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет

© Фото : Variety / Michael BucknerАргентино-американский композитор Лало Шифрин
Аргентино-американский композитор Лало Шифрин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Variety / Michael Buckner
Аргентино-американский композитор Лало Шифрин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает журнал Deadline, ссылаясь на слова сына композитора, сценариста и режиссера Райана Шифрина.
Наибольшую известность композитор приобрел благодаря культовой теме, написанной им для фильма "Миссия невыполнима" (1996). Эта композиция стала неотъемлемой частью франшизы и украсила все последующие фильмы. За эту работу Шифрин был удостоен двух премий "Грэмми" из пяти номинаций и трех номинаций на "Эмми" из четырех.
Свою профессиональную карьеру Шифрин начал в 1955 году, выступая в качестве джазового пианиста в Буэнос-Айресе. За 70 лет творчества он создал более ста саундтреков к фильмам и 120 классических произведений, включая пять симфоний. Пик его карьеры пришёлся на 1966 год.
Шифрин – один из немногих композиторов, свободно владеющих как академической, так и джазовой традицией. За свою карьеру он также удостоился именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
 
ШоубизБуэнос-Айрес (город)
 
 
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