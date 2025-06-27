https://ria.ru/20250627/kompozitor-2025697105.html

Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет

Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет - РИА Новости, 27.06.2025

Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет

Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:40:00+03:00

2025-06-27T02:40:00+03:00

2025-06-27T09:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает журнал Deadline, ссылаясь на слова сына композитора, сценариста и режиссера Райана Шифрина. Наибольшую известность композитор приобрел благодаря культовой теме, написанной им для фильма "Миссия невыполнима" (1996). Эта композиция стала неотъемлемой частью франшизы и украсила все последующие фильмы. За эту работу Шифрин был удостоен двух премий "Грэмми" из пяти номинаций и трех номинаций на "Эмми" из четырех. Свою профессиональную карьеру Шифрин начал в 1955 году, выступая в качестве джазового пианиста в Буэнос-Айресе. За 70 лет творчества он создал более ста саундтреков к фильмам и 120 классических произведений, включая пять симфоний. Пик его карьеры пришёлся на 1966 год. Шифрин – один из немногих композиторов, свободно владеющих как академической, так и джазовой традицией. За свою карьеру он также удостоился именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буэнос-айрес (город)