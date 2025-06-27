Автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" умер в возрасте 93 лет
Deadline: композитор Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет
© Фото : Variety / Michael BucknerАргентино-американский композитор Лало Шифрин
© Фото : Variety / Michael Buckner
Аргентино-американский композитор Лало Шифрин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель "Оскара" за вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений пневмонии, сообщает журнал Deadline, ссылаясь на слова сына композитора, сценариста и режиссера Райана Шифрина.
Наибольшую известность композитор приобрел благодаря культовой теме, написанной им для фильма "Миссия невыполнима" (1996). Эта композиция стала неотъемлемой частью франшизы и украсила все последующие фильмы. За эту работу Шифрин был удостоен двух премий "Грэмми" из пяти номинаций и трех номинаций на "Эмми" из четырех.
Свою профессиональную карьеру Шифрин начал в 1955 году, выступая в качестве джазового пианиста в Буэнос-Айресе. За 70 лет творчества он создал более ста саундтреков к фильмам и 120 классических произведений, включая пять симфоний. Пик его карьеры пришёлся на 1966 год.
Шифрин – один из немногих композиторов, свободно владеющих как академической, так и джазовой традицией. За свою карьеру он также удостоился именной звезды на Голливудской "Аллее славы".