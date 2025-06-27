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КМЗ заключит новый контракт на производство катеров для силовых структур - РИА Новости, 27.06.2025
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04:23 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/kmz-2025700325.html
КМЗ заключит новый контракт на производство катеров для силовых структур
КМЗ заключит новый контракт на производство катеров для силовых структур - РИА Новости, 27.06.2025
КМЗ заключит новый контракт на производство катеров для силовых структур
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключит новый контракт на производство скоростных катеров серии RХ-1173 на сумму 300 миллионов... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:23:00+03:00
2025-06-27T04:23:00+03:00
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключит новый контракт на производство скоростных катеров серии RХ-1173 на сумму 300 миллионов рублей с одной из силовых структур РФ, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Мы ждем еще дополнительный заказ на скоростные катера серии RХ-1173 на сумму 300 миллионов рублей", - сказал Даниленко. Он отметил, что планируется построить еще не менее четырех катеров, скорость которых будет 100 километров в час и выше. Ранее Даниленко сообщал, что первые испытания патрульного катера специального назначения RX-1173 для МЧС России по контракту на 2,76 миллиарда рублей прошли успешно осенью 2024 года. Патрульный 12-метровый катер специального назначения RX-1173 (проект 10280) спроектирован на платформе RX-1170, как быстроходный всепогодный катер с большим запасом хода. Катер RX-1173 предназначен для проведения поисково-спасательных работ, патрулирования и служебно-разъездных функций во внутренних водах и территориальных морях. RX-1173 строится с использованием технологии малозаметности в соответствии с правилами уменьшения радиолокационного обнаружения. Оснащается пятью баками суммарной емкостью 5000 литров, что обеспечивает запас хода в 3200 морских миль.
https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html
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безопасность, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КМЗ заключит новый контракт на производство катеров для силовых структур

КМЗ заключит контракт на производство катеров RX-1173 на 300 миллионов рублей

© Фото : КМЗВоенно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ)
Военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : КМЗ
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключит новый контракт на производство скоростных катеров серии RХ-1173 на сумму 300 миллионов рублей с одной из силовых структур РФ, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Мы ждем еще дополнительный заказ на скоростные катера серии RХ-1173 на сумму 300 миллионов рублей", - сказал Даниленко.
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Он отметил, что планируется построить еще не менее четырех катеров, скорость которых будет 100 километров в час и выше.
Ранее Даниленко сообщал, что первые испытания патрульного катера специального назначения RX-1173 для МЧС России по контракту на 2,76 миллиарда рублей прошли успешно осенью 2024 года.
Патрульный 12-метровый катер специального назначения RX-1173 (проект 10280) спроектирован на платформе RX-1170, как быстроходный всепогодный катер с большим запасом хода. Катер RX-1173 предназначен для проведения поисково-спасательных работ, патрулирования и служебно-разъездных функций во внутренних водах и территориальных морях. RX-1173 строится с использованием технологии малозаметности в соответствии с правилами уменьшения радиолокационного обнаружения. Оснащается пятью баками суммарной емкостью 5000 литров, что обеспечивает запас хода в 3200 морских миль.
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БезопасностьТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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