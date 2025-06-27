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Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток - РИА Новости, 27.06.2025
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16:10 27.06.2025 (обновлено: 17:10 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/khimki-2025863520.html
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток - РИА Новости, 27.06.2025
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток
Бывшего первого заместителя главы администрации Химок обвинили в получении взяток на шесть миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:10:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
химки (городской округ в московской области)
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывшего первого заместителя главы администрации Химок обвинили в получении взяток на шесть миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК."Вынесено постановление о привлечении бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Химки в качестве обвиняемого в получении двух взяток (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). Он объявлен в розыск", — говорится в публикации.Кроме того, обвинение предъявили и другим фигурантам: директору химкинского МБУ "Объединенное городское хозяйство", заместителю начальника отдела этого учреждения и посреднику.По данным следствия, с марта по июнь первый замглавы администрации Химок с подельниками получили от исполнительных директоров двух фирм две взятки — 2,04 миллиона и четыре миллиона рублей. Эти деньги предназначались за заключение муниципальных контрактов.Поскольку бывший чиновник находится в розыске, следствие будет просить суд о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей, а посредника отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20250627/delo-2025855888.html
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химки (городской округ в московской области)
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, химки (городской округ в московской области), россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Россия
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток

СК: экс-замглавы Химок обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывшего первого заместителя главы администрации Химок обвинили в получении взяток на шесть миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
"Вынесено постановление о привлечении бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Химки в качестве обвиняемого в получении двух взяток (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). Он объявлен в розыск", — говорится в публикации.
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Кроме того, обвинение предъявили и другим фигурантам: директору химкинского МБУ "Объединенное городское хозяйство", заместителю начальника отдела этого учреждения и посреднику.
По данным следствия, с марта по июнь первый замглавы администрации Химок с подельниками получили от исполнительных директоров двух фирм две взятки — 2,04 миллиона и четыре миллиона рублей. Эти деньги предназначались за заключение муниципальных контрактов.
Поскольку бывший чиновник находится в розыске, следствие будет просить суд о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей, а посредника отправили под домашний арест.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Россия
 
 
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