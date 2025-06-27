https://ria.ru/20250627/kater-2025847717.html

В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту

В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту - РИА Новости, 27.06.2025

В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту

Катер, на борту которого находились два человека, перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье, судьба одного человека... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:35:00+03:00

2025-06-27T15:35:00+03:00

2025-06-27T15:56:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Катер, на борту которого находились два человека, перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье, судьба одного человека неизвестна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, на 56-м километре канала имени Москвы после столкновения с берегом перевернулся катер", - сказал собеседник агентства. По его словам, в маломерном судне находились два человека. "Одного достали, другого ищут", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html

москва

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия