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В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту
В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту - РИА Новости, 27.06.2025
В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту
Катер, на борту которого находились два человека, перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье, судьба одного человека... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:35:00+03:00
2025-06-27T15:35:00+03:00
2025-06-27T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Катер, на борту которого находились два человека, перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье, судьба одного человека неизвестна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, на 56-м километре канала имени Москвы после столкновения с берегом перевернулся катер", - сказал собеседник агентства. По его словам, в маломерном судне находились два человека. "Одного достали, другого ищут", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту
На канале имени Москвы в Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту