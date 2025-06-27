https://ria.ru/20250627/kater-2025702193.html
"КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ
"КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ - РИА Новости, 27.06.2025
"КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) создал 12-метровый новейший катер ПК-1200 со встроенной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:26:00+03:00
2025-06-27T05:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) создал 12-метровый новейший катер ПК-1200 со встроенной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Мы создали и предлагаем заказчикам 12-метровый катер ПК-1200 со встроенной системой радиоэлектронной борьбы, развивающий скорость 70 километров в час", - сказал Даниленко. Он отметил, что ранее такие катера регулярно поставлялись для "Ространснадзора" и администрации Карелии. "Сейчас мы сделали первый, можно сказать выставочный образец со встроенной системой РЭБ. Подобные суда можно использовать в акваториях, где есть риски поражения дронами. Актуальность их применения сегодня очень высока с учетом проведения специальной военной операции. Они могут быть использованы для доставки личного состава, боеприпасов, продовольствия", - сказал Даниленко. По его словам, на катере стоит система РЭБ "Капюшон" К-12, разработанная НПО "Киловатт". "Это инициативная разработка данной компании, интегрированная в наш катер", - сказал директор. Патрульный катер ПК-1200 (проект 04190) имеет длину 12,7 метра, ширина 3,7 метра. Он используется в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.
https://ria.ru/20250627/kmz-2025700325.html
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безопасность, технологии, республика карелия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Безопасность, Технологии, Республика Карелия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
"КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ
Даниленко: "КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) создал 12-метровый новейший катер ПК-1200 со встроенной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Мы создали и предлагаем заказчикам 12-метровый катер ПК-1200 со встроенной системой радиоэлектронной борьбы, развивающий скорость 70 километров в час", - сказал Даниленко.
Он отметил, что ранее такие катера регулярно поставлялись для "Ространснадзора
" и администрации Карелии
.
"Сейчас мы сделали первый, можно сказать выставочный образец со встроенной системой РЭБ. Подобные суда можно использовать в акваториях, где есть риски поражения дронами. Актуальность их применения сегодня очень высока с учетом проведения специальной военной операции. Они могут быть использованы для доставки личного состава, боеприпасов, продовольствия", - сказал Даниленко.
По его словам, на катере стоит система РЭБ "Капюшон" К-12, разработанная НПО "Киловатт".
"Это инициативная разработка данной компании, интегрированная в наш катер", - сказал директор.
Патрульный катер ПК-1200 (проект 04190) имеет длину 12,7 метра, ширина 3,7 метра. Он используется в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.