https://ria.ru/20250627/kanada-2025955105.html

Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США

Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США - РИА Новости, 27.06.2025

Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:58:00+03:00

2025-06-27T22:58:00+03:00

2025-06-27T22:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога. "Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров. При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.

https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html

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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп