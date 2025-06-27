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Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США - РИА Новости, 27.06.2025
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22:58 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/kanada-2025955105.html
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США - РИА Новости, 27.06.2025
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:58:00+03:00
2025-06-27T22:58:00+03:00
в мире
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марк карни
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога. "Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров. При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США

Карни: Канада продолжит переговоры с США, несмотря на резкую реакцию Трампа

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога.
"Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров.
При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 08:00
 
В миреКанадаСШАВашингтон (штат)Марк КарниДональд Трамп
 
 
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