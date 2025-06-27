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Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США - РИА Новости, 27.06.2025
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:58:00+03:00
2025-06-27T22:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит торговые переговоры с США в интересах собственных граждан, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога. "Мы продолжим вести эти сложные переговоры, исходя из интересов канадских граждан", - сказал он журналистам, добавив, что не разговаривал с Трампом после его слов о прекращении переговоров. При этом Карни не стал отвечать на вопрос, готово ли правительство отказаться от налога на цифровые услуги, вызвавшего резкую реакцию Вашингтона.
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил, что продолжит торговые переговоры с США
Карни: Канада продолжит переговоры с США, несмотря на резкую реакцию Трампа