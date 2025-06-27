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В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами - РИА Новости, 27.06.2025

В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение Храма РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:48:00+03:00

2025-06-27T00:48:00+03:00

2025-06-27T00:48:00+03:00

религия

россия

дамир мухетдинов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Ранее изображение разместила в качестве своей аватарки группа "Московские мусульмане" в социальной сети "ВКонтакте". "Распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у наших православных братьев. Этот провокационный рисунок мы считаем неуместным, потенциально опасным для межрелигиозного согласия в нашей стране", - говорится в его заявлении в Telegram-канале ДУМ РФ. В ДУМ считают, что таким действиям нужно противопоставлять широкий межрелигиозный диалог и познание друг друга. "Подобным попыткам столкнуть народы и религии лбами, будь они намеренные или ненамеренные, нужно противопоставлять реальное сотрудничество, совместные социальные, благотворительные проекты на земле и широкий межрелигиозный диалог, взаимное познавание друг друга", - добавил он.

https://ria.ru/20250612/mitropolit-2022522373.html

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россия, дамир мухетдинов