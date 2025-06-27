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В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
00:48 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/izobrazhenie-2025691154.html
В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами
В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами - РИА Новости, 27.06.2025
В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами
Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение Храма РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:48:00+03:00
2025-06-27T00:48:00+03:00
религия
россия
дамир мухетдинов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Ранее изображение разместила в качестве своей аватарки группа "Московские мусульмане" в социальной сети "ВКонтакте". "Распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у наших православных братьев. Этот провокационный рисунок мы считаем неуместным, потенциально опасным для межрелигиозного согласия в нашей стране", - говорится в его заявлении в Telegram-канале ДУМ РФ. В ДУМ считают, что таким действиям нужно противопоставлять широкий межрелигиозный диалог и познание друг друга. "Подобным попыткам столкнуть народы и религии лбами, будь они намеренные или ненамеренные, нужно противопоставлять реальное сотрудничество, совместные социальные, благотворительные проекты на земле и широкий межрелигиозный диалог, взаимное познавание друг друга", - добавил он.
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россия, дамир мухетдинов
Религия, Россия, Дамир Мухетдинов
В ДУМ сочли неуместным изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Мухетдинов: изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами неуместно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДамир Мухетдинов
Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дамир Мухетдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.
Ранее изображение разместила в качестве своей аватарки группа "Московские мусульмане" в социальной сети "ВКонтакте".
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"Распространившееся в сети изображение Храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у наших православных братьев. Этот провокационный рисунок мы считаем неуместным, потенциально опасным для межрелигиозного согласия в нашей стране", - говорится в его заявлении в Telegram-канале ДУМ РФ.
В ДУМ считают, что таким действиям нужно противопоставлять широкий межрелигиозный диалог и познание друг друга.
"Подобным попыткам столкнуть народы и религии лбами, будь они намеренные или ненамеренные, нужно противопоставлять реальное сотрудничество, совместные социальные, благотворительные проекты на земле и широкий межрелигиозный диалог, взаимное познавание друг друга", - добавил он.
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