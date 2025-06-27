https://ria.ru/20250627/iran-2025827657.html

Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты

Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 27.06.2025

Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты

Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли непоправимый удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:26:00+03:00

2025-06-27T14:26:00+03:00

2025-06-27T14:27:00+03:00

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли непоправимый удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Военное нападение США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, являются грубым нарушением всех международных правил и наносит непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН", - сказал Пезешкиан на саммите ЕАЭС, выступая по видеосвязи. При этом, его словам, если бы атаки Израиля остались без ответа, это грозило бы масштабным конфликтом в регионе.

https://ria.ru/20250627/iran-2025823797.html

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в мире, сша, израиль, иран, масуд пезешкиан