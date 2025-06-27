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Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 27.06.2025
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14:26 27.06.2025 (обновлено: 14:27 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/iran-2025827657.html
Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты
Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 27.06.2025
Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты
Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли непоправимый удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:26:00+03:00
2025-06-27T14:27:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
масуд пезешкиан
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли непоправимый удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Военное нападение США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, являются грубым нарушением всех международных правил и наносит непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН", - сказал Пезешкиан на саммите ЕАЭС, выступая по видеосвязи. При этом, его словам, если бы атаки Израиля остались без ответа, это грозило бы масштабным конфликтом в регионе.
https://ria.ru/20250627/iran-2025823797.html
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в мире, сша, израиль, иран, масуд пезешкиан
В мире, США, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана высказался об атаках США и Израиля на ядерные объекты

Пезешкиан: атаки США и Израиля на Иран подорвали режим нераспространения ЯО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли непоправимый удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Военное нападение США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, являются грубым нарушением всех международных правил и наносит непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН", - сказал Пезешкиан на саммите ЕАЭС, выступая по видеосвязи.
При этом, его словам, если бы атаки Израиля остались без ответа, это грозило бы масштабным конфликтом в регионе.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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