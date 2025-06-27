https://ria.ru/20250627/iran-2025823797.html

Лукашенко заявил о нарушении международных договоров из-за ударов по Ирану

Лукашенко заявил о нарушении международных договоров из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко заявил о нарушении международных договоров из-за ударов по Ирану

Удары по ядерным объектам Ирана опасно нарушают международные договоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании саммита ЕАЭС. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:12:00+03:00

2025-06-27T14:12:00+03:00

2025-06-27T14:12:00+03:00

в мире

иран

белоруссия

великобритания

александр лукашенко

евразийский экономический союз

магатэ

удар сша по ядерным объектам в иране

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Удары по ядерным объектам Ирана опасно нарушают международные договоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании саммита ЕАЭС. "Удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая договоры о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси, стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции", - сказал Лукашенко. По его словам, тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. "Думают, наверное, что сейчас не накроют, особенно страну, которая совершила подобное деяние", - сказал президент Белоруссии. Он отметил, что президент Ирана должен был присутствовать на саммите впервые в качестве представителя государства наблюдателя при ЕАЭС, однако ввиду известных обстоятельств не смог. На саммите было показано видеообращение иранского президента. "В вашем сопротивлении вы не в одиночестве", - сказал Лукашенко после видеообращения.

https://ria.ru/20250622/iran-2024672775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, белоруссия, великобритания, александр лукашенко, евразийский экономический союз, магатэ, удар сша по ядерным объектам в иране