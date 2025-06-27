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В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
07:08 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025706508.html
В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей
В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей - РИА Новости, 27.06.2025
В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей
Идея обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми заслуживает поддержки, однако важно, чтобы монополии не использовали эту меру для... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:08:00+03:00
2025-06-27T07:08:00+03:00
религия
общество
ипотека
россия
вахтанг кипшидзе
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
московский патриархат
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идея обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми заслуживает поддержки, однако важно, чтобы монополии не использовали эту меру для повышения цен, рассказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (документ имеется в распоряжении РИА Новости) с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и более детей. Так, предлагается установить размер ставки в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. По его словам, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий, однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала. "Я считаю эту инициативу заслуживающей поддержки. Очевидно, что чем больше в семье детей, тем больше расходы. Поэтому такая мера, с одной стороны, снизила бы долговую нагрузку на многодетных, а с другой - создала бы стимул для расширения семьей. Единственное опасение - чтобы строительные и другие монополии не использовали это (обнуление ставки на ипотеку для многодетных - ред.) для повышения цен", - сказал Кипшидзе. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в июне сообщило, что объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46 миллиарда рублей. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, что на 8% выше, чем в мае прошлого года. Средний срок кредитования составил 319 месяцев (26 лет и семь месяцев), что на два года дольше, чем в мае 2024 года. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планирование застройки в крупных городах, в частности небольшое количество и неподъемная стоимость трехкомнатных квартир, то есть подходящих для семей с двумя-треямя детьми, мешает улучшению демографии. Приводя данные специалистов, патриарх отметил, что важнейшим социально-экономическим базисом для многодетных семей является жилье, затем идут меры финансовой поддержки, в том числе освобождение от уплаты налогов и других расходов. Поэтому, по его словам, представляется "самым насущным разработка мер по доступности жилья семьям с детьми, в особенности многодетным семьям".
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общество, ипотека, россия, вахтанг кипшидзе, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, московский патриархат, лдпр, объединенное кредитное бюро (окб)
Религия, Общество, Ипотека, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, Московский Патриархат, ЛДПР, Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

В РПЦ поддержали идею обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИнструменты и деньги.
Инструменты и деньги. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идея обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми заслуживает поддержки, однако важно, чтобы монополии не использовали эту меру для повышения цен, рассказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (документ имеется в распоряжении РИА Новости) с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и более детей. Так, предлагается установить размер ставки в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. По его словам, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий, однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала.
"Я считаю эту инициативу заслуживающей поддержки. Очевидно, что чем больше в семье детей, тем больше расходы. Поэтому такая мера, с одной стороны, снизила бы долговую нагрузку на многодетных, а с другой - создала бы стимул для расширения семьей. Единственное опасение - чтобы строительные и другие монополии не использовали это (обнуление ставки на ипотеку для многодетных - ред.) для повышения цен", - сказал Кипшидзе.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в июне сообщило, что объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46 миллиарда рублей. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, что на 8% выше, чем в мае прошлого года. Средний срок кредитования составил 319 месяцев (26 лет и семь месяцев), что на два года дольше, чем в мае 2024 года.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планирование застройки в крупных городах, в частности небольшое количество и неподъемная стоимость трехкомнатных квартир, то есть подходящих для семей с двумя-треямя детьми, мешает улучшению демографии. Приводя данные специалистов, патриарх отметил, что важнейшим социально-экономическим базисом для многодетных семей является жилье, затем идут меры финансовой поддержки, в том числе освобождение от уплаты налогов и других расходов. Поэтому, по его словам, представляется "самым насущным разработка мер по доступности жилья семьям с детьми, в особенности многодетным семьям".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ГД предложили дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма
15 апреля, 04:08
 
РелигияОбществоИпотекаРоссияВахтанг КипшидзеЛеонид Слуцкий (политик)Михаил МишустинМосковский ПатриархатЛДПРОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)
 
 
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