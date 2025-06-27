Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/institut-2025700851.html
СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников
СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников
Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:52:00+03:00
2025-06-27T04:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012124475_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_94deaed75ba82de583d61f30c0f66876.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на электронное письмо декана. "Это крайне сложный период, и мы приложили все усилия, чтобы его избежать. Я искренне сожалею о том, что нам приходится идти на этот шаг, поскольку мы, как школа и университет, столкнулись с беспрецедентными трудностями", - говорится в тексте письма декана Джереми Вайнштейна. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, остается неизвестным. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там в настоящее время, должны перевестись в другие вузы. Ранее президент США Дональд Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.
https://ria.ru/20250611/garvard-2022331131.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021011660.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012124475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ae7f42d06aea0afcb0e1a349fb1750f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников

Fox News: Гарвард на следующей неделе сократит часть сотрудников

© AP Photo / Steven SenneГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Steven Senne
Гарвардский университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на электронное письмо декана.
"Это крайне сложный период, и мы приложили все усилия, чтобы его избежать. Я искренне сожалею о том, что нам приходится идти на этот шаг, поскольку мы, как школа и университет, столкнулись с беспрецедентными трудностями", - говорится в тексте письма декана Джереми Вайнштейна.
Закрытые ворота возле общежитий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Гарвард отверг идею об открытии "кампуса в изгнании" в Германии
11 июня, 17:59
Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, остается неизвестным.
Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там в настоящее время, должны перевестись в другие вузы.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп ограничил въезд в США иностранцев, желающих учиться в Гарварде
5 июня, 07:55
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала