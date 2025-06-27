https://ria.ru/20250627/institut-2025700851.html

СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников

СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: Гарвард на следующей неделе уволит часть сотрудников

Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:52:00+03:00

2025-06-27T04:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на электронное письмо декана. "Это крайне сложный период, и мы приложили все усилия, чтобы его избежать. Я искренне сожалею о том, что нам приходится идти на этот шаг, поскольку мы, как школа и университет, столкнулись с беспрецедентными трудностями", - говорится в тексте письма декана Джереми Вайнштейна. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, остается неизвестным. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там в настоящее время, должны перевестись в другие вузы. Ранее президент США Дональд Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.

https://ria.ru/20250611/garvard-2022331131.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021011660.html

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в мире, сша, дональд трамп