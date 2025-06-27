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Главы минобороны Индии и России обсудили поставку С-400 - РИА Новости, 27.06.2025
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10:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/indiya-2025744219.html
Главы минобороны Индии и России обсудили поставку С-400
Главы минобороны Индии и России обсудили поставку С-400 - РИА Новости, 27.06.2025
Главы минобороны Индии и России обсудили поставку С-400
Главы минобороны Индии и России обсудили поставки систем С-400, модернизацию истребителей Су-30 МКИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:35:00+03:00
2025-06-27T10:35:00+03:00
индия
пакистан
в мире
раджнатх сингх
с-400 «триумф»
су-30
андрей белоусов
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Главы минобороны Индии и России обсудили поставки систем С-400, модернизацию истребителей Су-30 МКИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки, сообщило минобороны Индии. "Поставки систем С-400, модернизация Су-30 МКИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки стали одними из основных выводов встречи", - сообщило минобороны Индии по итогам прошедшей накануне встречи Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова в китайском Циндао на полях встречи министров обороны Шанхайской организации сотрудничества. В сообщении отметили, что министры обороны двух стран провели углубленное обсуждение ряда тем, охватывающих текущую геополитическую ситуацию, трансграничный терроризм и российско-индийское оборонное сотрудничество. "Это была одна из самых важных недавних встреч министров обороны на фоне операции "Синдур" (операция против "террористической инфраструктуры" на территории Пакистана - ред.) вытекающей из нее необходимости наращивания оборонного производства, особенно в таких критически важных областях, как противовоздушная оборона, ракеты класса "воздух-воздух", современные возможности и модернизация воздушных платформ", - добавили в минобороны Индии. В ведомстве отметили, что в ходе встречи Белоусов подчеркнул давние отношения двух стран, которые выдержали испытание временем, и выразил солидарность с Индией в связи с террористическим актом в Пахалгаме, Джамму и Кашмир. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.* запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250604/indija-2020776276.html
https://ria.ru/20250626/rossija-2025503774.html
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индия, пакистан, в мире, раджнатх сингх, с-400 «триумф», су-30, андрей белоусов, россия
Индия, Пакистан, В мире, Раджнатх Сингх, С-400 «Триумф», Су-30, Андрей Белоусов, Россия
Главы минобороны Индии и России обсудили поставку С-400

Сингх и Белоусов обсудили поставку С-400 и модернизацию Су-30 МКИ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Главы минобороны Индии и России обсудили поставки систем С-400, модернизацию истребителей Су-30 МКИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки, сообщило минобороны Индии.
"Поставки систем С-400, модернизация Су-30 МКИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки стали одними из основных выводов встречи", - сообщило минобороны Индии по итогам прошедшей накануне встречи Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова в китайском Циндао на полях встречи министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Индия резко увеличила ввоз нефтепродуктов из России
4 июня, 05:47
В сообщении отметили, что министры обороны двух стран провели углубленное обсуждение ряда тем, охватывающих текущую геополитическую ситуацию, трансграничный терроризм и российско-индийское оборонное сотрудничество.
"Это была одна из самых важных недавних встреч министров обороны на фоне операции "Синдур" (операция против "террористической инфраструктуры" на территории Пакистана - ред.) вытекающей из нее необходимости наращивания оборонного производства, особенно в таких критически важных областях, как противовоздушная оборона, ракеты класса "воздух-воздух", современные возможности и модернизация воздушных платформ", - добавили в минобороны Индии.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи Белоусов подчеркнул давние отношения двух стран, которые выдержали испытание временем, и выразил солидарность с Индией в связи с террористическим актом в Пахалгаме, Джамму и Кашмир.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
* запрещенная в России террористическая организация
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Белоусов назвал Индию важным стратегическим партнером
Вчера, 10:13
 
ИндияПакистанВ миреРаджнатх СингхС-400 «Триумф»Су-30Андрей БелоусовРоссия
 
 
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