https://ria.ru/20250627/import-2025722134.html
Минпромторг не намерен запрещать механизм параллельного импорта
Минпромторг не намерен запрещать механизм параллельного импорта - РИА Новости, 27.06.2025
Минпромторг не намерен запрещать механизм параллельного импорта
Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:13:00+03:00
2025-06-27T09:13:00+03:00
2025-06-27T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг РФ уже предложил продлить механизм на 2026 год, речи о его запрете не идет, сообщили журналистам в ведомстве. "Для обеспечения российских предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями применяется механизм параллельного импорта. Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран. При этом подчеркиваем, что Минпромторг России предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что Минпромторг РФ курирует перечень параллельного импорта и решения по исключению или добавлению продукции в список принимаются на основе анализа рыночной ситуации. Так, в настоящее время изучается решение по исключению из перечня серверного оборудования, заключили в ведомстве. Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250617/import-2023344310.html
https://ria.ru/20250503/brendy-2013429575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Минпромторг не намерен запрещать механизм параллельного импорта
Минпромторг: параллельный импорт нужен для обеспечения предприятий материалами
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Механизм параллельного импорта применяется в России для обеспечения отечественных предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями, Минпромторг РФ уже предложил продлить механизм на 2026 год, речи о его запрете не идет, сообщили журналистам в ведомстве.
"Для обеспечения российских предприятий необходимыми материалами, комплектующим и изделиями применяется механизм параллельного импорта. Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран. При этом подчеркиваем, что Минпромторг России
предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что Минпромторг РФ курирует перечень параллельного импорта и решения по исключению или добавлению продукции в список принимаются на основе анализа рыночной ситуации. Так, в настоящее время изучается решение по исключению из перечня серверного оборудования, заключили в ведомстве.
Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.