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СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:35:00+03:00

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шоубиз

лос-анджелес

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно. По словам источников, грабители обшарили дом и скрылись с неким имуществом, стоимость которого не уточняется. Как отмечает телеканал, налет на виллу актера - последний случай в череде краж со взломом, участившихся в последние годы в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами часто становятся знаменитости.

https://ria.ru/20250626/italiya-2025472179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, брэд питт (уильям бредли)