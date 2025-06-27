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СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 27.06.2025
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Шоубиз
 
00:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/grabezh-2025690108.html
СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:35:00+03:00
2025-06-27T00:35:00+03:00
шоубиз
лос-анджелес
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно. По словам источников, грабители обшарили дом и скрылись с неким имуществом, стоимость которого не уточняется. Как отмечает телеканал, налет на виллу актера - последний случай в череде краж со взломом, участившихся в последние годы в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами часто становятся знаменитости.
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лос-анджелес, брэд питт (уильям бредли)
Шоубиз, Лос-Анджелес, Брэд Питт (Уильям Бредли)
СМИ: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

NBC: воры ограбили дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Joel RyanБрэд Питт
Брэд Питт - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Joel Ryan
Брэд Питт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воры ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно.
По словам источников, грабители обшарили дом и скрылись с неким имуществом, стоимость которого не уточняется.
Как отмечает телеканал, налет на виллу актера - последний случай в череде краж со взломом, участившихся в последние годы в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами часто становятся знаменитости.
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ШоубизЛос-АнджелесБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
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