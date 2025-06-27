https://ria.ru/20250627/gosduma-2025696193.html

В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2025

В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:19:00+03:00

2025-06-27T02:19:00+03:00

2025-06-27T02:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова. "С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации. Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности", - сказала Власова. По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах. "Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей", - отметила она. Власова уточнила, что это решение - не подмена врача, а необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, укрепить доверие населения и быстрее реагировать на потребности пациентов.

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024803339.html

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общество, россия, госдума рф