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В ГД предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий - РИА Новости, 27.06.2025
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01:53 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025694999.html
В ГД предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий
В ГД предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий - РИА Новости, 27.06.2025
В ГД предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением полностью компенсировать... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:53:00+03:00
2025-06-27T01:53:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением полностью компенсировать стоимость билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Считаю целесообразным рассмотреть возможность включения указанной меры в комплекс государственных социальных программ в период новогодних и рождественских праздников", - сообщается в письме. В документе авторы напомнили, что в адрес Минкульта ранее был направлен запрос, касающийся предоставления полной компенсации стоимости билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января в целях обеспечения социальной справедливости и повышения доступности культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан. Уточняется, что в ответном письме министерство культуры концептуально поддержало указанную инициативу, отметив ее соответствие стратегическим задачам государственной политики в сфере культуры и демографии. Одновременно с этим, по словам авторов, Минкульт отметило, что новогодние и рождественские мероприятия, проведенные подведомственными музеями, с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года посетили 2,5 миллиона человек, однако высокая стоимость билетов на культурные и развлекательные мероприятия становится значительным барьером для многих семей и пенсионеров, ограничивая их участие в общественной жизни. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в новогодние и рождественские праздники россияне всей семьёй традиционного посещают разные культурные мероприятия. По его словам, граждане ходят на выставки, в парки с детьми, чтобы они могли покататься на коньках, но стоит всё это по нынешним меркам недёшево, чаще всего людям приходится платить, и многие семьи не могут позволить себе таких трат. "Депутаты парламентской фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают сделать так, чтобы государство компенсировало гражданам эти расходы. Поскольку речь идёт о запуске всероссийской программы, то к решению вопроса мы специально приступили "загодя". Чтобы к следующим новогодним праздникам в правительстве, профильных министерствах, в регионах и муниципалитетах были выполнены все оргмероприятия и учтены все необходимые расходы", - добавил Миронов.
https://ria.ru/20241223/gosduma-1990760819.html
https://ria.ru/20250621/gosduma-2024427982.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В ГД предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий

СРЗП предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением полностью компенсировать стоимость билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Считаю целесообразным рассмотреть возможность включения указанной меры в комплекс государственных социальных программ в период новогодних и рождественских праздников", - сообщается в письме.
В документе авторы напомнили, что в адрес Минкульта ранее был направлен запрос, касающийся предоставления полной компенсации стоимости билетов многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам на посещение музеев, выставок, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января в целях обеспечения социальной справедливости и повышения доступности культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан.
Уточняется, что в ответном письме министерство культуры концептуально поддержало указанную инициативу, отметив ее соответствие стратегическим задачам государственной политики в сфере культуры и демографии.
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Одновременно с этим, по словам авторов, Минкульт отметило, что новогодние и рождественские мероприятия, проведенные подведомственными музеями, с 14 декабря 2024 года по 8 января 2025 года посетили 2,5 миллиона человек, однако высокая стоимость билетов на культурные и развлекательные мероприятия становится значительным барьером для многих семей и пенсионеров, ограничивая их участие в общественной жизни.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в новогодние и рождественские праздники россияне всей семьёй традиционного посещают разные культурные мероприятия. По его словам, граждане ходят на выставки, в парки с детьми, чтобы они могли покататься на коньках, но стоит всё это по нынешним меркам недёшево, чаще всего людям приходится платить, и многие семьи не могут позволить себе таких трат.
"Депутаты парламентской фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают сделать так, чтобы государство компенсировало гражданам эти расходы. Поскольку речь идёт о запуске всероссийской программы, то к решению вопроса мы специально приступили "загодя". Чтобы к следующим новогодним праздникам в правительстве, профильных министерствах, в регионах и муниципалитетах были выполнены все оргмероприятия и учтены все необходимые расходы", - добавил Миронов.
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ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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