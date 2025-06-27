В САР назвали действия властей Армении против церкви антиконституционными
Глава САР Абрамян: действия властей Армении против церкви антиконституционны
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель Союза армян России Ара Абрамян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Действия властей Армении против Армянской апостольской церкви антиконституционны, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, готовясь к выборам, "убрать уважаемых людей", заявил РИА Новости глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян.
"Армянская церковь для армян - это один из важнейших институтов… Это антиконституционно… То, что он делает, у него есть причины это делать, у премьер-министра (Армении - ред.). Сейчас идет борьба, подготовка к выборам. Он хочет убрать уважаемых людей, обесценить их, он хочет обесценить церковь", - сказал Абрамян.
Он подчеркнул, что лексика, которую использует Пашинян, недопустима и "не делает ему чести, он говорит вещи, которы недостоин говорить".
По словам главы САР, в Армении не готовится никакого переворота, а САР поддержит и продолжит поддерживать армян в этой ситуации.
"Я надеюсь, что разум придет к нему и он отпустит и Самвела Карапетяна, и церковь оставит в покое", - отметил Абрамян.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаела Аджапханяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.