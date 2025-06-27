https://ria.ru/20250627/glava-2025948670.html

В САР назвали действия властей Армении против церкви антиконституционными

В САР назвали действия властей Армении против церкви антиконституционными - РИА Новости, 27.06.2025

В САР назвали действия властей Армении против церкви антиконституционными

Действия властей Армении против Армянской апостольской церкви антиконституционны, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, готовясь к выборам, "убрать... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:48:00+03:00

2025-06-27T21:48:00+03:00

2025-06-27T21:48:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

ара абрамян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Действия властей Армении против Армянской апостольской церкви антиконституционны, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, готовясь к выборам, "убрать уважаемых людей", заявил РИА Новости глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян. "Армянская церковь для армян - это один из важнейших институтов… Это антиконституционно… То, что он делает, у него есть причины это делать, у премьер-министра (Армении - ред.). Сейчас идет борьба, подготовка к выборам. Он хочет убрать уважаемых людей, обесценить их, он хочет обесценить церковь", - сказал Абрамян. Он подчеркнул, что лексика, которую использует Пашинян, недопустима и "не делает ему чести, он говорит вещи, которы недостоин говорить". По словам главы САР, в Армении не готовится никакого переворота, а САР поддержит и продолжит поддерживать армян в этой ситуации. "Я надеюсь, что разум придет к нему и он отпустит и Самвела Карапетяна, и церковь оставит в покое", - отметил Абрамян. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаела Аджапханяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

армения

ереван

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