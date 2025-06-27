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Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского
Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского - РИА Новости, 27.06.2025
Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:11:00+03:00
2025-06-27T23:11:00+03:00
2025-06-27T23:11:00+03:00
культура
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александр твардовский
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий народному артисту РФ Сергею Гармашу, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения медалями Твардовского впервые проходит в Государственном историческом музее в пятницу. "Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Гармаш Сергей Леонидович – актер театра и кино, народный артист Российской Федерации", - огласили на церемонии. В ответном слове Гармаш поблагодарил министерство культуры РФ и структуры, которые организовывают поездки в зону специальной военной операции. "Для меня эти поездки важны ещё и тем, что я еду туда на Родину. Это возможность прикоснуться к этому. В последний раз я был в районном центре Чаплынка. В 1977 году, будучи артистом Херсонского театра кукол, я там работал, здание сохранилось до сих пор. Я думаю, что этот отряд будет только увеличиваться. Мы будем продолжать это делать до самой победы", - сказал актер. Ранее Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.
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россия, александр твардовский, сергей гармаш, кино, кино и сериалы, театр, спецоперация
Культура, Россия, Александр Твардовский, Сергей Гармаш, кино, Кино и сериалы, Театр, Спецоперация
Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского
Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского за заслуги в условиях СВО