https://ria.ru/20250627/garmash-2025956099.html

Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского

Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского - РИА Новости, 27.06.2025

Любимова вручила Гармашу медаль Твардовского

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:11:00+03:00

2025-06-27T23:11:00+03:00

2025-06-27T23:11:00+03:00

культура

россия

александр твардовский

сергей гармаш

кино

кино и сериалы

театр

спецоперация

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий народному артисту РФ Сергею Гармашу, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения медалями Твардовского впервые проходит в Государственном историческом музее в пятницу. "Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Гармаш Сергей Леонидович – актер театра и кино, народный артист Российской Федерации", - огласили на церемонии. В ответном слове Гармаш поблагодарил министерство культуры РФ и структуры, которые организовывают поездки в зону специальной военной операции. "Для меня эти поездки важны ещё и тем, что я еду туда на Родину. Это возможность прикоснуться к этому. В последний раз я был в районном центре Чаплынка. В 1977 году, будучи артистом Херсонского театра кукол, я там работал, здание сохранилось до сих пор. Я думаю, что этот отряд будет только увеличиваться. Мы будем продолжать это делать до самой победы", - сказал актер. Ранее Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.

https://ria.ru/20250627/medal-2025944584.html

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россия, александр твардовский, сергей гармаш, кино, кино и сериалы, театр, спецоперация