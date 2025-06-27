Ганчев прокомментировал освобождение Новой Кругляковки
Ганчев: освобождение Новой Кругляковки говорит об объединении ВС России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" водрузили флаг над освобождённым от ВСУ населенным пунктом Кругляковка в Харьковской области
Военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск "Запад" водрузили флаг над освобождённым от ВСУ населенным пунктом Кругляковка в Харьковской области
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении ВС РФ на харьковском фронте и о том, что российские военные прокладывают дорогу в направлении Боровой, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, Новая Кругляковка находится на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска.
"Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой", - сказал Ганчев.
Он отметил, что сотрудники его администрации пока не имеют доступа в это село.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области.