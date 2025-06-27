https://ria.ru/20250627/ganchev-2025917032.html

Ганчев прокомментировал освобождение Новой Кругляковки

Ганчев прокомментировал освобождение Новой Кругляковки - РИА Новости, 27.06.2025

Ганчев прокомментировал освобождение Новой Кругляковки

Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении ВС РФ на харьковском фронте и о том, что российские военные прокладывают дорогу в направлении Боровой,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:35:00+03:00

2025-06-27T18:35:00+03:00

2025-06-27T18:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении ВС РФ на харьковском фронте и о том, что российские военные прокладывают дорогу в направлении Боровой, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, Новая Кругляковка находится на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска. "Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой", - сказал Ганчев. Он отметил, что сотрудники его администрации пока не имеют доступа в это село. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области.

https://ria.ru/20250625/marochko-2025241748.html

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россия, харьковская область, виталий ганчев