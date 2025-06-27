https://ria.ru/20250627/fitso-2025925125.html

"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России

"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России - РИА Новости, 27.06.2025

"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России

Новый пакет санкций против России кажется значительным, однако не будет иметь успеха, как и предыдущие, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:05:00+03:00

2025-06-27T19:05:00+03:00

2025-06-27T19:05:00+03:00

россия

словакия

роберт фицо

санкции в отношении россии

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025924014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21b05d44724a6a75d8ba893701933e05.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новый пакет санкций против России кажется значительным, однако не будет иметь успеха, как и предыдущие, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами, видео опубликовано агентством Ruptly."18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов. Нет причин возвращаться к прошлому. Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность - защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности", — сказал он.В пятницу Фицо заявил, что его страна попросит отложить голосование за 18-й пакет санкций против России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам премьера, если тему о новых ограничениях все же вынесут на голосование, Словакия воспользуется правом вето.В начале июня Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в ЕС, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.

https://ria.ru/20250626/fitso-2025499181.html

https://ria.ru/20250625/lidery-2025468998.html

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фицо о санкциях против России Фицо о санкциях против России 2025-06-27T19:05 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, роберт фицо, санкции в отношении россии, экономика, в мире