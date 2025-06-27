"Весьма секси". Фицо неожиданно высказался о санкциях против России
Фицо: 18-й пакет санкций против РФ выглядит заманчиво, но не будет эффективен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новый пакет санкций против России кажется значительным, однако не будет иметь успеха, как и предыдущие, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами, видео опубликовано агентством Ruptly.
"18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов. Нет причин возвращаться к прошлому. Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность - защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности", — сказал он.
В пятницу Фицо заявил, что его страна попросит отложить голосование за 18-й пакет санкций против России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам премьера, если тему о новых ограничениях все же вынесут на голосование, Словакия воспользуется правом вето.
В начале июня Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в ЕС, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.