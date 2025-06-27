https://ria.ru/20250627/feyk-2025824448.html

В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ

В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ - РИА Новости, 27.06.2025

В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ

Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:16:00+03:00

2025-06-27T14:16:00+03:00

2025-06-27T14:16:00+03:00

общество

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105365/50/1053655008_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f076353677274a906f6a063cbd3f2d3f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "Сегодня в политику очень сильно ушел искусственный интеллект, сегодня более 90% политических фейков - это то, что сгенерировано искусственным интеллектом", - сказала Сидоренко в ходе презентации доклада. По её словам, ИИ генерирует такие фейки, которые "бьют остротой проблем" и оказывают влияние на широкий круг людей. "Противостоять этому через проверку информации порой просто не успевают, потому что лавина идет огромная", - добавила член СПЧ.

https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия