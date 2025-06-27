https://ria.ru/20250627/feyk-2025824448.html
В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ
В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ - РИА Новости, 27.06.2025
В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ
Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:16:00+03:00
2025-06-27T14:16:00+03:00
2025-06-27T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "Сегодня в политику очень сильно ушел искусственный интеллект, сегодня более 90% политических фейков - это то, что сгенерировано искусственным интеллектом", - сказала Сидоренко в ходе презентации доклада. По её словам, ИИ генерирует такие фейки, которые "бьют остротой проблем" и оказывают влияние на широкий круг людей. "Противостоять этому через проверку информации порой просто не успевают, потому что лавина идет огромная", - добавила член СПЧ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ
Член СПЧ Сидоренко: ИИ генерирует более 90% всех политических фейков
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО "Белый интернет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.
«
"Сегодня в политику очень сильно ушел искусственный интеллект, сегодня более 90% политических фейков - это то, что сгенерировано искусственным интеллектом", - сказала Сидоренко в ходе презентации доклада.
По её словам, ИИ генерирует такие фейки, которые "бьют остротой проблем" и оказывают влияние на широкий круг людей. "Противостоять этому через проверку информации порой просто не успевают, потому что лавина идет огромная", - добавила член СПЧ.