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Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат - РИА Новости, 27.06.2025
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12:52 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/evroparlament-2025795668.html
Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат
Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат - РИА Новости, 27.06.2025
Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат
Наращивание Евросоюзом военной помощи Украине не поможет остановить войну, единственный путь лежит через дипломатию, заявил РИА Новости депутат Европарламента... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:52:00+03:00
2025-06-27T12:52:00+03:00
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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Наращивание Евросоюзом военной помощи Украине не поможет остановить войну, единственный путь лежит через дипломатию, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг призвали страны союза нарастить военную поддержку Киева, включая системы ПВО и боеприпасы, следует из обнародованного документа. "Это не поможет остановить войну. Я никогда в Европарламенте не голосую за отправку оружия Украине, так как оружие не остановит войну. Остановить войну можно только путем заключения соглашения. А с отправкой оружия, что мы будем делать дальше? Позволим им сражаться до последнего украинца?" - сказал Кеннес. Он отметил, что каждая война в конечном итоге заканчивалась соглашением за столом переговоров, поэтому европейцам необходимо подумать об этом. "У меня много дискуссий с людьми, которые говорят: да, но хочет ли (президент РФ Владимир) Путин вести переговоры? Хочет ли он соглашения? И тогда я говорю: а мы пробовали? Кто-то пытался? Назовите хоть одну европейскую страну, которая взяла на себя инициативу сказать: давайте попробуем этот процесс. Нет, это запрещено", - констатировал евродепутат. Во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, Европарламент, Евросоюз, НАТО
Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат

Кеннес: дипломатия, а не наращивание военной помощи ЕС Украине остановит войну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Наращивание Евросоюзом военной помощи Украине не поможет остановить войну, единственный путь лежит через дипломатию, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг призвали страны союза нарастить военную поддержку Киева, включая системы ПВО и боеприпасы, следует из обнародованного документа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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"Это не поможет остановить войну. Я никогда в Европарламенте не голосую за отправку оружия Украине, так как оружие не остановит войну. Остановить войну можно только путем заключения соглашения. А с отправкой оружия, что мы будем делать дальше? Позволим им сражаться до последнего украинца?" - сказал Кеннес.
Он отметил, что каждая война в конечном итоге заканчивалась соглашением за столом переговоров, поэтому европейцам необходимо подумать об этом. "У меня много дискуссий с людьми, которые говорят: да, но хочет ли (президент РФ Владимир) Путин вести переговоры? Хочет ли он соглашения? И тогда я говорю: а мы пробовали? Кто-то пытался? Назовите хоть одну европейскую страну, которая взяла на себя инициативу сказать: давайте попробуем этот процесс. Нет, это запрещено", - констатировал евродепутат.
Во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 20:52
 
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