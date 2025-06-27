Наращивание поставок оружия Украине не остановит войну, заявил евродепутат
Кеннес: дипломатия, а не наращивание военной помощи ЕС Украине остановит войну
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Наращивание Евросоюзом военной помощи Украине не поможет остановить войну, единственный путь лежит через дипломатию, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
"Это не поможет остановить войну. Я никогда в Европарламенте не голосую за отправку оружия Украине, так как оружие не остановит войну. Остановить войну можно только путем заключения соглашения. А с отправкой оружия, что мы будем делать дальше? Позволим им сражаться до последнего украинца?" - сказал Кеннес.
Он отметил, что каждая война в конечном итоге заканчивалась соглашением за столом переговоров, поэтому европейцам необходимо подумать об этом. "У меня много дискуссий с людьми, которые говорят: да, но хочет ли (президент РФ Владимир) Путин вести переговоры? Хочет ли он соглашения? И тогда я говорю: а мы пробовали? Кто-то пытался? Назовите хоть одну европейскую страну, которая взяла на себя инициативу сказать: давайте попробуем этот процесс. Нет, это запрещено", - констатировал евродепутат.
Во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.