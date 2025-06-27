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Небензя назвал нынешних руководителей Европы "какими-то карликами"
Небензя назвал нынешних руководителей Европы "какими-то карликами" - РИА Новости, 27.06.2025
Небензя назвал нынешних руководителей Европы "какими-то карликами"
Нынешние руководители европейских стран, в отличие от своих великих предшественников, просто-напросто "какие-то карлики", заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:47:00+03:00
2025-06-27T18:47:00+03:00
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Нынешние руководители европейских стран, в отличие от своих великих предшественников, просто-напросто "какие-то карлики", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT. "Посмотрите, кто сегодня управляет Европой. Оставим в стороне Черчилля и Рузвельта, но где новые де Голль, Ширак, Миттеран, Коль? Все они были в своем роде политическими гигантами, а нынешние - какие-то карлики", – сказал Небензя. По его словам, главы европейских внешнеполитических ведомств "сменяются, как в калейдоскопе". "Мне жаль это говорить, и я никого конкретно здесь не называю, но, к слову об именах, я, например, не помню наизусть имена большинства глав европейских внешнеполитических ведомств, ведь они так быстро сменяются, как в калейдоскопе, и по итогам их пребывания в должности не остается никакого следа", – добавил он.
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в мире, россия, европа, василий небензя, оон
В мире, Россия, Европа, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал нынешних руководителей Европы "какими-то карликами"
Постпред России при ООН Небензя назвал нынешних лидеров Европы карликами
ООН, 27 июн – РИА Новости. Нынешние руководители европейских стран, в отличие от своих великих предшественников, просто-напросто "какие-то карлики", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.
"Посмотрите, кто сегодня управляет Европой
. Оставим в стороне Черчилля и Рузвельта, но где новые де Голль, Ширак, Миттеран, Коль? Все они были в своем роде политическими гигантами, а нынешние - какие-то карлики", – сказал Небензя
.
По его словам, главы европейских внешнеполитических ведомств "сменяются, как в калейдоскопе".
"Мне жаль это говорить, и я никого конкретно здесь не называю, но, к слову об именах, я, например, не помню наизусть имена большинства глав европейских внешнеполитических ведомств, ведь они так быстро сменяются, как в калейдоскопе, и по итогам их пребывания в должности не остается никакого следа", – добавил он.