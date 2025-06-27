https://ria.ru/20250627/estoniya-2025807339.html

В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО

В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО - РИА Новости, 27.06.2025

В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО

Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:31:00+03:00

2025-06-27T13:31:00+03:00

2025-06-27T14:20:00+03:00

эстония

москва

нато

безопасность

дмитрий песков

ханно певкур

кир стармер

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.Незадолго до этого министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что Таллин готов принимать на своей территории ядерные бомбардировщики.Этому предшествовало заявление офиса британского премьера Кира Стармера о закупке Лондоном 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что их задействуют в миссиях НАТО.Другие высказывания Пескова:Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, москва, нато, безопасность, дмитрий песков, ханно певкур, кир стармер, россия