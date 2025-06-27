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В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО - РИА Новости, 27.06.2025
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13:31 27.06.2025 (обновлено: 14:20 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/estoniya-2025807339.html
В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО
В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО - РИА Новости, 27.06.2025
В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО
Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:31:00+03:00
2025-06-27T14:20:00+03:00
эстония
москва
нато
безопасность
дмитрий песков
ханно певкур
кир стармер
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.Незадолго до этого министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что Таллин готов принимать на своей территории ядерные бомбардировщики.Этому предшествовало заявление офиса британского премьера Кира Стармера о закупке Лондоном 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что их задействуют в миссиях НАТО.Другие высказывания Пескова:Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250620/estonija-2024119457.html
https://ria.ru/20250619/estoniya-2023783880.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
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эстония, москва, нато, безопасность, дмитрий песков, ханно певкур, кир стармер, россия
Эстония, Москва, НАТО, Безопасность, Дмитрий Песков, Ханно Певкур, Кир Стармер, Россия
В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО

Песков: намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО несет опасность для Москвы

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ERR: Эстония начала строить новую оборонительную линию на границе с Россией
20 июня, 10:11
Незадолго до этого министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что Таллин готов принимать на своей территории ядерные бомбардировщики.
Этому предшествовало заявление офиса британского премьера Кира Стармера о закупке Лондоном 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что их задействуют в миссиях НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией
19 июня, 08:00
Другие высказывания Пескова:
  • отношений у Москвы со странами Прибалтики фактически нет;
  • очень тяжело сделать что-то для их ухудшения;
  • главы прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей;
  • в этой связи можно только выразить сожаление.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Вчера, 18:03
 
ЭстонияМоскваНАТОБезопасностьДмитрий ПесковХанно ПевкурКир СтармерРоссия
 
 
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