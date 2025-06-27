В Кремле прокомментировали намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО
Песков: намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО несет опасность для Москвы
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.
Незадолго до этого министр обороны страны Ханно Певкур отметил, что Таллин готов принимать на своей территории ядерные бомбардировщики.
Этому предшествовало заявление офиса британского премьера Кира Стармера о закупке Лондоном 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что их задействуют в миссиях НАТО.
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Другие высказывания Пескова:
- отношений у Москвы со странами Прибалтики фактически нет;
- очень тяжело сделать что-то для их ухудшения;
- главы прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей;
- в этой связи можно только выразить сожаление.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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