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ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта - РИА Новости, 27.06.2025
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01:19 27.06.2025 (обновлено: 01:20 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/es-2025693566.html
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта - РИА Новости, 27.06.2025
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта
ЕС продолжит работать над согласованием нового, 18-го пакета санкций против России, сообщил по итогам европейского саммита глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:19:00+03:00
2025-06-27T01:20:00+03:00
в мире
россия
брюссель
венгрия
антониу кошта
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС продолжит работать над согласованием нового, 18-го пакета санкций против России, сообщил по итогам европейского саммита глава Евросовета Антониу Кошта. "Мы продолжим работу над новым пакетом санкций", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было также включено в выводы по итогам встречи в верхах, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025693098.html
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в мире, россия, брюссель, венгрия, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Венгрия, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта

Кошта: ЕС продолжит работу над согласованием нового пакета санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Европейского совета Антониу Кошта
Глава Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС продолжит работать над согласованием нового, 18-го пакета санкций против России, сообщил по итогам европейского саммита глава Евросовета Антониу Кошта.
"Мы продолжим работу над новым пакетом санкций", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было также включено в выводы по итогам встречи в верхах, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Глава Еврокомиссии обещала скоро принять 18-й пакет санкций против России
01:19
 
В миреРоссияБрюссельВенгрияАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
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