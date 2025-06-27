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ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта - РИА Новости, 27.06.2025
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта
ЕС продолжит работать над согласованием нового, 18-го пакета санкций против России, сообщил по итогам европейского саммита глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:19:00+03:00
2025-06-27T01:19:00+03:00
2025-06-27T01:20:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС продолжит работать над согласованием нового, 18-го пакета санкций против России, сообщил по итогам европейского саммита глава Евросовета Антониу Кошта. "Мы продолжим работу над новым пакетом санкций", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было также включено в выводы по итогам встречи в верхах, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
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в мире, россия, брюссель, венгрия, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Венгрия, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
ЕС продолжит работу над новым пакетом санкций против России, заявил Кошта
Кошта: ЕС продолжит работу над согласованием нового пакета санкций против России