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ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы - РИА Новости, 27.06.2025
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15:01 27.06.2025 (обновлено: 17:34 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ep-2025837798.html
ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы
ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы - РИА Новости, 27.06.2025
ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы
Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, заявил представитель Евросоюза Алессио Инкорвайя. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:01:00+03:00
2025-06-27T17:34:00+03:00
в мире
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хельсинки
европарламент
евросоюз
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, заявил представитель Евросоюза Алессио Инкорвайя."Комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос", — сказал глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС телерадиовещателю Yle.Как указано в документе:Закрытие границыГраница между странами закрыта по решению Финляндии. Власти страны начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018248109.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, европарламент, евросоюз, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Европарламент, Евросоюз, Дмитрий Песков, Мария Захарова
ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы

ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйамаа"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйамаа". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, заявил представитель Евросоюза Алессио Инкорвайя.
"Комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос", — сказал глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС телерадиовещателю Yle.
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21 мая, 13:57

Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии 10 октября разместило на сайте ЕП петицию за открытие границы.

Как указано в документе:
  • решение Хельсинки закрыть ее повлияло на финские семьи, у которых есть родственники в России;
  • резидентам Финляндии стало трудно ездить в соседнюю страну;
  • ситуация может нанести ущерб экономике Восточной Финляндии.
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23 мая, 11:03

Закрытие границы

Граница между странами закрыта по решению Финляндии. Власти страны начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 18:48
 
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