https://ria.ru/20250627/ep-2025837798.html

ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы

ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы - РИА Новости, 27.06.2025

ЕП отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы

Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, заявил представитель Евросоюза Алессио Инкорвайя. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:01:00+03:00

2025-06-27T15:01:00+03:00

2025-06-27T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, заявил представитель Евросоюза Алессио Инкорвайя."Комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос", — сказал глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС телерадиовещателю Yle.Как указано в документе:Закрытие границыГраница между странами закрыта по решению Финляндии. Власти страны начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250521/finljandija-2018248109.html

https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025433918.html

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, европарламент, евросоюз, дмитрий песков, мария захарова